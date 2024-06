Cette (mauvaise) habitude avant le coucher n’aurait finalement aucun impact sur le sommeil

Selon une nouvelle étude, la lumière bleue provenant des écrans qui aurait un impact négatif sur l’endormissement, serait en réalité inoffensive.

Ceux qui ont l’habitude de « sroller » leurs réseaux sociaux avant de dormir peuvent être soulagés. Une nouvelle étude publiée dans la revue médicale Sleep Medicine Reviews affirme que la lumière émise par les smartphones avant de s’endormir n’a pas d’effet significatif sur la qualité du sommeil.

À ceux qui espèrent bénéficier d’une bonne nuit de sommeil, il leur est conseillé depuis longtemps d’éviter d’utiliser les écrans avant de se coucher en raison de la lumière bleue qu’ils produisent.

L’impact des écrans sur le sommeil serait « surfait »

Une lumière bleue qui supprime la mélatonine, hormone réagissant à la lumière qui favorise le sommeil et le rythme circadien et horloge interne des individus, qui retarderait l’endormissement d’au moins dix minutes.

Mais selon l’enquête, l’effet des écrans sur la capacité à s’endormir n’est pas aussi important qu’on le pense.

« Si nous prenons du recul et examinons tous les facteurs qui peuvent nuire à notre sommeil, les écrans sont surfaits. Il n’y a aucune preuve issue de 11 études menées à travers le monde que la lumière d’un écran dans l’heure précédant le coucher rend plus difficile l’endormissement » Michael Gradisar, psychologue clinicien et co-auteur de l’étude.

Selon les auteurs de l’étude, ce qui affecte le plus le sommeil d’une personne est le moment où elle finit par s’endormir. Ainsi, le retard d’endormissement pourrait être causé à cause de distractions, et non à cause des écrans.