Boire du café au réveil : la mauvaise habitude qui nous coûte de l’énergie 

Les premières gorgées de café réveillent l’âme de bon nombre d’adeptes de cette boisson chaude réconfortante. Mais il se pourrait que la boire au réveil ne soit pas la meilleure idée qu’il soit.

Si vous êtes un amateur de café, il est fort probable que la première chose que vous fassiez lorsque vous sortez du lit, c’est de préparer votre espresso, votre americano, votre macchiato ou encore votre latte. Il faut dire que ce moment est important, car il vous permet d’émerger tout en prenant un peu de temps pour vous avant de vraiment commencer la journée. Le tout, en gagnant de l’énergie pour faire face à vos obligations professionnelles et personnelles. Mais d’après des experts, boire du café à jeun ne serait absolument pas la meilleure chose à faire. Voici pourquoi.

Un geste qui engendre stress et anxiété

Nous le savons tous, le café peut favoriser les états de stress et d’anxiété. Mais pourquoi ce phénomène se produit à certains moments et pas à d’autres ? D’après le pharmacien Parvinder Sagoo, interrogé par Glamour UK la raison est simple : « Boire du café dès que vous vous réveillez pourrait interférer avec la production de cortisol de votre corps, ce qui pourrait vous rendre plus stressé et anxieux si vous sautez directement pour un café plutôt qu’un verre d’eau. »

Le cortisol, c’est l’hormone du stress. Elle permet de réguler la glycémie, elle participe à la régulation de la pression artérielle mais elle est également sollicitée lorsque le corps doit répondre à un évènement stressant en mobilisant l’énergie nécessaire pour nourrir les muscles, le cerveau mais aussi le cœur.

Boire du café à jeun : le meilleur moyen de s’épuiser

Toujours d’après le même spécialiste, boire du café à jeun serait également un très bon moyen de perdre de l’énergie plutôt que d’en gagner. La faute au cortisol qui a tendance à perturber le rythme circadien en entravant nos mécanismes de sommeil. Il explique :

« Les niveaux élevés peuvent faire grimper la glycémie, ce qui provoque une résistance à l’insuline et draine votre énergie alors que le corps travaille plus fort pour maintenir une glycémie modérée. Un excès de cortisol peut entraver votre mécanisme de sommeil normal et la qualité de votre sommeil, car le corps produit plus d’hormones de stress la nuit lorsque les niveaux de cortisol sont censés être bas. Un mauvais sommeil peut entraîner de la fatigue plus tard dans la journée. »

Quel est le meilleur moment pour boire du café ?

Si boire son café le matin, à jeun, n’est pas la meilleure chose à faire pour l’organisme, quand serait le moment idéal ? Eh bien la fin de matinée voire le début d’après-midi semblent des périodes tout indiquées. Mais pourquoi ? Car 3 à 4 heures après le réveil, le niveau de cortisol est le plus bas. C’est également le meilleur moment pour vous redonner de l’énergie afin que celle-ci soit diffusée tout au long de la journée sans perturber votre sommeil pour autant. Car votre corps aura 6 à 10 heures pour brûler la caféine et permettre un endormissement optimal. Il faudra donc s’armer de courage pour patienter quelques heures avant de boire son premier café de la journée et une chose est sûre : le temps pourrait bien vous sembler long au début…

