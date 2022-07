Café, thé, smoothie… Que boire au petit-déjeuner pour s’hydrater et se réveiller au mieux ?

Café, thé, smoothies, matcha, ou encore tisanes… Démêlons le vrai du faux et partons à la conquête du breuvage qui fera du bien à notre corps dès le matin !

Pendant un temps, j’avais pris la mauvaise habitude de me servir un grand verre de Coca-Cola dès mon saut du lit. C’était radical : 20 minutes après, malgré mes carences de sommeil et la fatigue accumulée, ça me donnait toujours un coup de fouet ! On avait beau me répéter qu’un verre de ce soda équivalait à 7 morceaux de sucres, cela ne m’arrêtait pas. Puis, j’ai lu l’article de ma collègue Manon sur les bébés Coca, j’ai eu un haut-le-cœur, et j’ai arrêté d’en boire quotidiennement. Surtout dès mon réveil et à jeun.

Mais alors, quelle serait la boisson idéale pour commencer la journée avec énergie, tout en hydratant son corps ? On m’avait souvent conseillé le citron chaud, pour une hydratation optimale, en plus de ses vertus détox et ses effets positifs sur la qualité de la peau. J’ai essayé mais mon estomac n’a pas résisté à l’acidité. Car ce n’est pas une boisson aussi miraculeuse que veulent le faire croire certaines personnes ! En effet, le Huffington Post, a interrogé plusieurs nutritionnistes à ce sujet en 2020, et aucun n’a estimé que boire de l’eau chaude avec du citron présenterait un avantage particulier. Pour autant, ils sont unanimes, rien ne semble interdire la chose non plus. Hum, je ne suis pas convaincue… Enquêtons.

Ce n’est pas une blague, le café au réveil serait contre-productif

Reprenons du début, avec le café, leader international de nos matins qui réduirait les risques de mortalité ! Il serait inutile voire contre-productif d’en boire dès le saut du lit, comme l’a déclaré le docteur Frédéric Saldmann dans une interview accordée au Parisien, en avril 2021. Il faudrait attendre aux alentours de 11h pour consommer son premier café sans maltraiter son corps. Tout serait une question de taux de cortisol, précise le docteur Saldmann :

« L’idéal est de boire son premier café quand on sent l’énergie décliner, c’est-à-dire lorsque son taux de cortisol est au plus bas, donc entre 11 heures et midi, soit quatre heures environ après le réveil. C’est à ce moment-là que la caféine se révélera la plus efficace car il n’y aura plus d’interférence avec le pic de cortisol. On évite ainsi l’effet contre-productif du café pris au réveil, avec l’augmentation de la tolérance à la caféine qui va avec. C’est également le meilleur moyen de conserver sa rapidité de pensée et son énergie intacte au fil de la journée. »

Vous pensez que le thé hydrate ? C’est plus complexe que ça

Le grand concurrent du café sur notre table le matin, le thé s’est quant à lui taillé une meilleure réputation question effets sur notre santé. Antioxydant, hydratant… mais pas que ! Même si à première vue, le thé contient de l’eau, il n’hydrate pas autant que l’on croit. La faute à la caféine (ou théine, c’est la même molécule, présente dans le café bien sûr, ou encore les boissons énergisantes) qui est une substance aux effets diurétiques, donc pouvant être déshydratants, comme l’explique Catherine Serfaty Lacrosnière, médecin nutritionniste auprès de Top Santé :

« Boire du thé, ne permet pas de rester hydraté. C’est exactement comme avec le café. La quantité d’eau journalière conseillée exclut ce type de boisson. »

© Lilartsy – Pexels

Autrement dit, on urine plus souvent, et on évacue donc plus d’eau. Au risque d’en perdre trop par rapport à ce que le corps va stocker, mais la doctoresse Serfaty Lacrosnière ajoute :

« Il faut cependant nuancer cette affirmation car tout dépend du thé. Ils ne se valent pas tous. »

Et oui, les variétés de thé noir seraient plus riches en caféines que les thés verts ou blancs. Attention, leur teneur en caféine varie d’une marque à l’autre : certains vont en apporter 120 mg par tasse, d’autre seulement 35 mg. Et il faut savoir que plus on le laisse infuser, plus le taux de caféine va être élevé.

Le matcha serait-il la boisson chaude stimulante parfaite du matin ?

Il y a aussi la boisson star d’Instagram… Elle est verte, elle vient du Japon, elle boost le métabolisme, elle aide à la concentration… Vous avez deviné ? Oui, il s’agit bien du matcha ! Il s’agit de feuilles de thé vert broyées jusqu’à former cette poudre à la couleur si caractéristique. D’après une étude scientifique publiée dans l’American Journal of Clinical Nutrition, le matcha peut augmenter notre endurance physique jusqu’à 24% ! Or, comme cela reste du thé, ce breuvage contient donc de la caféine à l’effet diurétique pouvant s’avérer déshydratant.

Les tisanes, alliées hydratation pour se réveiller en douceur

Bref, entre le café ou le thé dont le matcha, ces boissons chaudes aux vertus stimulantes sont moins hydratantes qu’elles en ont l’air. Mais Catherine Serfaty-Lacrosnière, médecin nutritionniste, explique à nos confrères de Top Santé qu’une autre voie est possible :

« Si vous souhaitez conserver le plaisir de boire des tasses de boissons chaudes sans risque de déshydratation, les tisanes peuvent remplacer le thé. »

Camomille, mente poivrée, tilleul, gingembre… Méfions-nous, toute tisane présentée comme telle n’en est pas une. Certaines peuvent être des dérivés du thé ou des plantes énergisantes, comme le Yerba Maté, souvent confondue avec une tisane alors qu’une de ses tasses contient plus de caféine que dans une de thé ou café, ou encore pour les boissons au guarana.

Bon, si on passait aux boissons froides alors… Commencer sa journée en consommant des smoothies « faits maison », bonne ou mauvaise idée ? La nutritionniste française Irène Grosjean, dans une vidéo sur la chaîne Youtube Ma Santé confirme que boire des fruits frais et crus chaque matin peut être bon pour notre organisme. Le sucre naturel contenu dans les fruits lui apporte un apport en énergie sans trop le solliciter pour la digestion et l’eau présente naturellement dans les fruits hydrate notre corps. Pour prévenir un pic glycémique, plutôt que de chercher à remplir un grand verre, mieux vaut se demander quelle quantité de fruits entiers on serait vraiment capable de manger (ce sera plutôt 1 à 2 oranges, et non 3 ou 4, par exemple) et en profiter pour rajouter des légumes (comme des épinards, du concombre, de la betterave, des carottes, ou encore de la courgette).

Le 1er reflex à adopter ? Boire de l’eau dès son réveil

Mais sans surprise, le breuvage grand gagnant de nos matins, toute catégorie confondue est… L’eau ! Même si certaines personnes peuvent trouver ça barbant les professionnels s’accordent à dire que c’est la boisson idéale pour se réhydrater après une nuit de sommeil. C’est ce que confirme Vicki Shanta Retelny, nutritionniste et diététicienne, au Huffington Post :

« Vous ne vous réveillez peut-être pas avec la sensation de soif, mais boire de l’eau en vous levant est une saine habitude à prendre pour rester hydraté(e) toute la journée. »

Pas de panique, nous ne sommes pas forcées de boire de l’eau tiède du robinet. Les experts conseillent au contraire de privilégier une eau que l’on aime (plate ou gazeuse). Et après, place à notre thé, café, ou encore matcha préféré pour commencer la journée en beauté ! Toujours est-il que chaque corps est différent et ne répond pas de la même manière à chaque boisson… Et en tant qu’ex-addict au Coca dès le réveil, je vous assure que c’est un combat de tous les jours de rééduquer ses habitudes matinales. La nutritionniste et diététicienne, Karen Ansel rappelle via le HuffPost que la première gorgée du matin demeure la plus importante (et que durant des années, j’ai bien merdé avec mon soda !) :

« Elle donne le ton pour la suite de la journée. S’il y a bien une chose à éviter, c’est de commencer la journée avec une boisson transformée et sucrée, comme un soda ou une boisson énergétique, qui sature votre organisme en sucre. Vous vous sentirez peut-être énergisée dans un premier temps, mais vous aurez inévitablement un coup de mou plus tard dans la matinée. »

Image en Une : © Viktoria Alipatova – Pexels