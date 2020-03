Atténuer ses cernes avec des ingrédients naturels, c’est possible

— Publié le 18 juillet 2019

Qu’on se le dise, les cernes c’est relou, d’autant que certaines sont plus gâtées que d’autres en termes de génétique.

Et si passer des heures dans un Sephora pour trouver LE soin de contour des yeux parfait est ma passion, je peux comprendre que ce ne soit pas le cas de tout le monde.

C’est pourquoi cet article va t’aider à connaître les ingrédients naturels qui permettent d’atténuer les cernes.

Quels types d’actifs choisir pour atténuer les cernes ?

Souvent, la couleur des cernes résulte d’une mauvaise circulation du sang. Elle ressort en raison de la finesse de la peau à cet endroit spécifique du visage.

Si tu te lances dans la quête d’un regard sans cernes, il te faudra alors privilégier des actifs drainants, c’est-à-dire qui favorisent la circulation des fluides.

Peut-être n’as-tu pas encore assez de cernes pour en être inquiétée. Ce n’est pas une raison pour lâcher l’affaire, au contraire !

Avec le temps va tout s’en va , tes cernes finiront par être marquées si tu ne fais pas attention à prévenir leur apparition. Pour éviter cela et garder un regard frais comme une tranche de pastèque en été, tu peux utiliser des ingrédients naturels tonifiants.

Ces actifs peuvent avoir plusieurs formes : en poudre, en hydrolat, en huile… Je te fais une petite liste, tu n’auras plus qu’à trouver celui qui te convient le mieux.

Des hydrolats pour atténuer les cernes

Je commence par les hydrolats parce qu’ils sont les plus faciles à utiliser selon moi.

Les hydrolats sont obtenus par phénomène de distillation à la vapeur d’eau des plantes. Dans le cas où l’hydrolat est distillé à partir de fleurs, on parle d’eau florale.

Pour les appliquer, rien de plus simple : quelques gouttes sur un coton à tapoter au niveau des cernes et des paupières, et basta !

Mon hydrolat préféré pour le contour des yeux, c’est l’eau florale de bleuet. Elle permet vraiment de décongestionner les yeux, par exemple s’ils sont très gonflés au réveil. Eh oui, moi aussi je pleure le soir en pensant à la vacuité de la vie…

L’hydrolat de thé vert est également conseillé pour atténuer les cernes. Il est décongestionnant comme l’eau de bleuet, mais est aussi très tonifiant en raison de la caféine qu’il contient.

Eau florale de bleuet bio, Melvita, 9,50€

Hydrolat de thé vert bio, Œmine, 9,69€

Des huiles pour atténuer les cernes

L’avantage des huiles est qu’elles apportent de la nutrition au contour de l’œil, en plus d’agir sur la couleur des cernes.

Je te conseille de les appliquer au doigt en tapotant. Souvent, une très petite quantité suffit !

L’huile végétale la plus connue pour atténuer les cernes, c’est l’huile de calophylle. Elle contient des actifs fluidifiants qui tonifient la circulation sanguine.

L’huile d’avocat peut elle aussi s’utiliser pour atténuer les cernes. Elle est très riche, donc elle conviendra aux personnes qui ont un contour de l’œil plutôt sec.

Huile végétale de calophylle bio, Florame, 9,69€

Huile végétale d’avocat bio, Florame, 7,49€

D’autres actifs naturels pour atténuer les cernes

Si tu as un peu plus de courage et de temps, tu peux aussi utiliser des actifs qui nécessitent d’être mélangés avec d’autres ingrédients (ne les utilise pas purs, hein !).

Par exemple, les extraits de caféine, de ginseng, ou encore de guarana sont des actifs tonifiants plutôt efficaces contre les cernes. Leurs vertus stimulantes préviennent leur apparition et favorisent la circulation sanguine.

Tu peux retrouver des recettes sur le site Aroma-Zone pour créer tes soins de contour des yeux sur mesure !

Extrait de ginseng, Aroma-Zone, 5,50€

Caféine naturelle, Aroma-Zone, 2,90€

Guarana bio en poudre, Aroma-Zone, 5,90€

Toi aussi, partage les ingrédients naturels que tu utilises pour atténuer tes cernes !

