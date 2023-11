Acné, vergetures… : ces produits de soin naturels et bio adaptés à la grossesse sont à -20% !

Oui, la grossesse est une période compliquée lorsqu’il s’agit de savoir quoi mettre sur sa peau. Mais ça peut aussi être l’occasion de prendre soin de soi, si l’on en a envie. Et à prix réduits, c’est encore mieux. Pour la cyber week, la marque de soins naturels et bio Talm (To all the mamas) propose une remise de 20% sur un grand nombre de produits.

Qu’on se le dise tout de suite : la grossesse est une période remplie d’injonctions pour les femmes. Loin de nous, donc, l’idée de vous dire quoi faire, si vous êtes vous-même dans cette situation. D’ailleurs, prendre soin de soi, ça se décide, et ça peut se faire avec ou sans produits de beauté. Mais si comme moi, vous aviez, avant de voir votre ventre s’arrondir, une routine bien établie à base de produits que vous n’avez plus le droit d’utiliser aujourd’hui, vous serez peut-être preneuse de ce bon plan !

Car les femmes enceintes le savent bien, la grossesse peut rapidement devenir une galère lorsqu’il s’agit de trouver les bons produits cosmétiques adaptés à cette période. Comment hydrater au mieux sa peau, éviter l’apparition de vergetures, gérer les problèmes d’acné liés aux poussées d’hormones… quand on ne peut littéralement rien mettre sur sa peau ?

À lire aussi : Suivi médical et démarches administratives : tout savoir sur le premier trimestre de grossesse

Talm propose -20% sur ses produits adaptés à la grossesse

La marque de soins naturels et bio Talm (To all the mamas) a trouvé la solution, et pensé une gamme de produits restreinte, mais qualitative, adaptée aux spécificités de la grossesse. Du baume hydratant à l’eau apaisante pour purifier la peau et éviter les poussées d’acné, Talm imagine des produits procurant sécurité et efficacité aux futures mères. Le tout, dans un packaging franchement canon.

À lire aussi : Tout ce qu’il faut savoir sur le deuxième trimestre de grossesse

Pour célébrer le Black Friday, le Cyber Monday et surtout rendre ses produits accessibles à toutes, comme le promet son nom, Talm a mis en place des « Offres d’hiver » valables jusqu’au jeudi 30 novembre à minuit.

Le bon plan ? -20% de remise sur une sélection de produits phares de la marque, de la « Mega oil » à la trousse visage, contenant une eau purifiante et anti-acné en spray et des patchs réutilisables pour chasser la fatigue qui peut rapidement s’installer sous les yeux des futures mamas.

À lire aussi : Dernière ligne droite : à quoi s’attendre pendant le 3e trimestre de la grossesse ?

La Mega Oil de Talm

Vous pensez que la Mega oil de Talm est uniquement dédiée à la prévention des vergetures, comme la plupart des huiles adaptées à la grossesse ? Détrompez-vous, cette huile de soin bio et une huile multi-fonctions qui s’utilise tant pour le visage que pour le corps, en fait, véritablement là où vous avez envie et en ressentez le besoin : en soin de jour, en soin de nuit, seule, ou en fin de routine, pour éviter un phénomène de déshydratation, ou encore en soin anti-vergetures. Un véritable allié tout au long de la grossesse.

La trousse visage de Talm

L’acné est peut-être l’une des plus grosses galères durant la grossesse. En raison des fluctuations d’hormones qui peuvent intervenir tout au long de cette période, il existe très peu de solutions adaptées pour y répondre, la plupart des soins et produits existants étant déconseillés aux femmes enceintes. Talm a inventé un soin respectueux de la peau en imaginant la mega water, une eau apaisante qui lutte contre l’apparition de l’acné hormonale. La trousse visage Talm inclut aussi des patchs pour défatiguer le regard, et en plus, ils sont réutilisables !

La trousse des essentiels

La trousse des essentiels est le must si vous voulez vous constituer une routine d’hydratation avec les produits de la marque. Elle est composée de la mega oil, du mega balm (qui s’applique le matin sur le ventre et les hanches notamment pour hydrater la peau) et du mega serum.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos podcasts. Toutes nos séries, à écouter d’urgence ici.