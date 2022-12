Quels aliments sont à éviter à Noël pendant la grossesse ?

Les fêtes de fin d’année et ses orgies de nourriture arrivent très bientôt. Mais si vous êtes enceinte, il y a quelques aliments que vous devez éviter.

Que vous soyez enceinte de 6 semaines ou de 8 mois, il y a certains produits que vous devez éviter de consommer tant que le squatteur d’utérus n’a pas vidé les lieux. Oui ça peut être frustrant, surtout quand tous les mets de fêtes vous donnent envie, mais ce n’est pas pour toujours, juste pour ce Noël.

Enceinte à Noël, comment savoir ce que l’on peut manger ?

Fêtes ou pas fêtes, l’alimentation enceinte peut souvent être un casse-tête, parfois source d’angoisse chez de nombreuses personnes. Est-ce que je risque quelque chose si je ne lave pas bien mes légumes ? Est-ce que c’est grave si mon morceau de viande est un peu trop rosé à l’intérieur ?

Globalement, retenez que ce qui est cuit est préférable à ce qui est cru. Ça marche pour la viande, pour les poissons, pour les fromages… Certains aliments crus n’ont pas la cote niveau grossesse, à cause des risques de maladies qui peuvent, selon les cas, être très graves pour la personne enceinte ou son fœtus.

Mais pas de panique, avec les bonnes informations et un minimum de prévention, vous pourrez profiter comme tout le monde du repas de Noël et de tonton Jean-Michel qui raconte des blagues sexistes dès le premier verre de blanc avalé — et parfois même sans, c’est un peu ça aussi, la magie de Noël (non).

Peut-on manger du foie gras quand on est enceinte ?

Si vous avez une envie folle de foie gras, aliment controversé, mais pourtant fortement consommé pendant les fêtes, sachez que vous pouvez en manger, s’il est stérilisé. Concrètement, vous ne pouvez pas manger de foie gras fait avec passion artisanalement par votre beau-père dans son garage dès le mois de novembre, mais vous pouvez vous enfiler quelques morceaux de toasts de foie gras cuit en bocal ou en conserve.

Comme nous l’apprend Océane Sorel, la géniale docteur en virologie et immunologie qui vulgarise avec humour de nombreux faits scientifiques sur Instagram, la stérilisation va tuer les bactéries, et éliminer les risques de listériose.

D’ailleurs, dans un reels tout récent, Océane Sorel invite Élise Destannes, sage-femme et autrice du petit guide parfait Ma grossesse sereine et gourmande, pour donner des précisions quant à la consommation de foie gras enceinte :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Océane Sorel DVM, PhD. (@thefrenchvirologist)

Et si vous ne voulez pas risquer de vous rendre malade, vous ou votre fœtus, il y a aussi l’option du foie gras végan, qui est parfait pour les personnes enceintes (et les canards). Ça tombe bien, on a une super recette chez Madmoizelle !

Quels sont les autres aliments à éviter pendant les fêtes quand on est enceinte ?

Pour le reste des aliments, il faut éviter :

Les huitres crues (mais gratinées au four, c’est ok)

(mais gratinées au four, c’est ok) Le caviar, le tarama , tous ces petits œufs pas cuits qui sentent la mer

, tous ces petits œufs pas cuits qui sentent la mer Le gibier , à cause de sa teneur en plomb

, à cause de sa teneur en plomb Les plats en sauce à base d’alcool (parce que le whisky ne s’évapore jamais totalement, même pendant la cuisson, n’en déplaise aux plus écossaises d’entre nous)

(parce que le whisky ne s’évapore jamais totalement, même pendant la cuisson, n’en déplaise aux plus écossaises d’entre nous) Le poisson et les crustacés crus

Les fromages au lait cru à pâte molle, sauf si c’est cuit ou rôti (et le fromage fondu, c’est la base pour une vie heureuse, non ?)

à pâte molle, sauf si c’est cuit ou rôti (et le fromage fondu, c’est la base pour une vie heureuse, non ?) Les desserts à base d’œufs crus

Ce qu’il faut garder en tête, pour éviter tout risque, c’est de faire attention à ce que les légumes et les fruits soient bien lavés, que la chaîne du froid soit bien respectée, et que les aliments soient décongelés et cuits correctement, en respectant les normes d’hygiène élémentaire. Ça vaut pour la grossesse, mais ça s’applique un peu tout le temps finalement, personne n’aime attraper d’intoxication alimentaire.

Bien évidemment, on oublie aussi l’alcool, même « juste une petite coupette », pour les fêtes et pour tout le temps de la grossesse.

Si vous avez besoin de précisions ou que vous doutez de certains aliments, vous pourrez retrouver toute une mine d’information dans le livre d’Élise Destannes dont je vous parlais plus haut, et vous pouvez aussi télécharger l’e-book spécial fête de la marque Jolly Mama, qui est spécialisée dans les aliments et compléments nutritionnels pendant la grossesse.

Crédit photo image de une : Getty Images Signature

