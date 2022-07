Voici ce que contient la valise de maternité idéale d’après une sage-femme

Grosse interrogation avant d’accoucher en maternité : on prend quoi dans sa valise ? Une sage-femme vous file des bons tips.

Entre la valise pour la salle de naissance, le sac pour le nouveau-né et sa valise personnelle : on peut facilement s’y perdre. Mais grâce à Élise, sage-femme géniale qui partage plein d’astuces sur son compte Instagram, vous pourrez y voir plus clair !

La valise de maternité : choisir l’essentiel

Quand on part accoucher en maternité, on sait à peu près ce qu’on doit embarquer en fouillant sur les sites de parentalité ou en demandant directement au personnel soignant de l’hôpital où on va accoucher.

Mais globalement, ça revient un peu toujours au même, et Élise, plus connue sous le pseudo @la.sage.femme sur Instagram, a eu la bonne idée de montrer ce que vous pouvez embarquer, en vidéo.

Mais on le rappelle : cette vidéo ne concerne que la valise de la personne qui accouche pour son séjour à la maternité, pas celle de l’enfant à naître ou le petit sac bien pratique qui trouve sa place en salle de naissance.

D’après Elise, une valise de maternité idéale contient (liste non exhaustive) :

Votre nécessaire de toilette, avec votre savon qui sent bon la douche de la maison, du dentifrice, une brosse à dents, et je rajouterai même une lime à ongles (toujours pratique pour ne pas griffer le nouveau-né). Vous pouvez mettre le tout dans un joli vanity, celui de Bliss par exemple, dont on vous avait déjà parlé dans notre article sur les meilleurs box pour la maternité.

Des pads, ces grosses serviettes hygiéniques de la taille d’un paquebot servant à récolter les lochies. La maternité peut en fournir, mais vous pouvez en trouver des plus agréables à porter chez Fava par exemple. Vous pouvez aussi opter pour des culottes de règles comme celles proposées par Moodz, mais il va vous en falloir un bon paquet, c’est une logistique à prévoir.

Des culottes en coton que vous n’aimez pas trop (parce qu’elles risquent d’être tachées) mais qui sont bien confortables et qui ne serrent pas le ventre. Ou bien des shorty/culottes jetables, que vous pouvez trouver en supermarché ou chez Mamacita (ou elles peuvent être aussi fournies par votre maternité, vous pouvez leur demander en amont)

Un tapis de douche, pour mettre vos pieds au sec dans la salle de bain de l’hôpital, car il n’y en a pas généralement

Une serviette de douche, c’est plus pratique pour s’essuyer, et vous pourrez en choisir une toute douce (et qui sentira bon votre lessive, on cherche le réconfort partout)

Des vêtements confortables et amples, si possible qui s’ouvrent par devant si vous souhaitez allaiter

Des claquettes, pour marcher dans les allées de la maternité après avoir accouché, sans vous salir les pieds (les chaussons ne sont pas très recommandés, rapport au fait qu’il fait 67 degrés dans les chambres de suite de couches, et qu’il faut souvent se contorsionner un minimum pour les enfiler, ce qui n’est pas toujours facile après un accouchement)

Des bas de contention, parce que c’est la vie ces trucs-là (si si j’vous jure, c’est génial)

Une veilleuse, pour éviter de nourrir votre nouveau-né sous les néons de bâtards de la chambre

Une bouillotte, pour calmer les douleurs et tiraillements des tranchées, aka les contractions post-accouchement

Une multiprise pour brancher chargeur de téléphone, veilleuse, etc. Souvent, il n’y a qu’une prise dans la chambre près de vous, et en plus, elle est en hauteur, pas bien pratique.

De la confort food, comme des petits bonbons, des barres de céréales, du chocolat, des Pom’Potes, un saucisson ou que sais-je encore, chacun ses goûts

Des sachets de tisanes réconfortantes

Un stylo, pour noter les heures de tétées/biberons, état de la couche du précieux (oui, vous devez noter à quelle heure vous l’avez changé, si c’était du pipi ou du caca, tout ça tout ça, pour être sûre que tout son transit et sa vessie fonctionnent bien)

Des masques contre le Covid, parce que c’est pas encore fini tout ce bordel

Un coussin d’allaitement (même si vous n’allaitez pas, c’est top pour se caler le dos) et/ou votre propre oreiller bien confortable

Un gant de toilette pour soulager la montée de lait en usant de la technique du chaud et du froid

Tout ce qui peut aider à vous remonter le moral, vous soulager, vous faire du bien. Personnellement, c’était beaucoup trop de chocolat, des clémentines et le dernier Voici.

Et vous, c’est quo vos tips ? Qu’est-ce que vous auriez aimé emporter dans votre valise ?

À lire aussi : Dernière ligne droite : à quoi s’attendre pendant le 3e trimestre de la grossesse ?

Crédit photo image de une : Pixelshot