Ramadan et grossesse : ce qu’il est possible de faire, ou non

Le ramadan a débuté en France, et courra jusqu’à la soirée du 9 avril. Mais les femmes enceintes musulmanes peuvent-elles aussi jeûner pendant leur grossesse ?

Du 10 mars au 9 avril 2024, les musulmanes et musulmans pratiquants doivent jeûner chaque journée, du lever du soleil à son coucher, durant un mois. Mais qu’en est-il des femmes enceintes pendant cette période ?

Les femmes enceintes et le jeûne du ramadan

Officiellement, les femmes enceintes peuvent faire le ramadan, il n’y a pas de contre-indication médicale, tant qu’elles s’hydratent et mangent sainement lors de la rupture du jeûne chaque soir. Évidemment, chaque femme enceinte devrait discuter d’un éventuel jeune avec son médecin traitant, sage-femme ou gynécologue avant, pour avoir une validation médicale. Carences éventuelles, diabète gestationnel, évolution et âge de la grossesse… Ces paramètres doivent être pris en compte avant de prendre la décision de jeûner.

Si les femmes enceintes musulmanes ne se sentent pas de suivre le ramadan, il n’y a pas obligation non plus ! D’après le Guide pratique de la Grande Mosquée de Paris, « les femmes enceintes qui ont une grossesse difficile ou à risque, qui viennent d’accoucher, qui allaitent leur enfant (jusqu’à deux ans) sont exemptées de jeûner ».

Le ramadan et son jeûne ne doivent pas nuire à leur santé ou à celle de leur enfant à venir. Pour les futures mères diabétiques, ou à celles qui ont des pathologies : l’acte de jeûner n’est pas anodin pour le corps. Parlez de votre décision et de votre choix au corps médical qui suit votre grossesse en amont, pour être sûre que tout est ok.

D’un point de vue strictement médical, une étude bibliographique en gynécologie et obstétrique, publiée au CNRS par Maëlis Fagué, suggère que le jeûne n’est pas dangereux pour la femme enceinte, même si quelques marqueurs augmentent légèrement, comme la glycémie, les triglycérides et le cholestérol total. Néanmoins, le tout sans conséquence importante.

Une autre étude, cette fois portée cette fois sur le poids de naissance des nourrissons, dont les mères auraient pratiqué le jeûne du ramadan, et publiée sur la National Library of Medicine par Zohreh Kavehmanesh et Hassan Abolghasemi, suggère « que le jeûne maternel pendant le ramadan n’a pas eu d’effet significatif sur le poids de naissance du nouveau-né ».

Que peuvent faire les femmes enceintes qui ne font pas le ramadan ?

Si les femmes enceintes ne souhaitent pas jeûner pendant le ramadan, pour des raisons qui leur sont propres, elles peuvent avoir plusieurs choix possibles :

Reporter les journées de jeûne après l’accouchement

Nourrir une personne démunie en guise de charité, pour chaque journée de ramadan manquée

Ces choix sont personnels et peuvent être discutés avec votre famille ou le chef religieux. Rappelons que le Coran — texte sacré de l’islam — n’oblige pas, dans les Écritures, les femmes enceintes à jeûner, si elles craignent pour leur santé ou celle de leur enfant à naître.

Enceinte : les signes qui doivent vous faire rompre le jeûne

Si vous faites le ramadan enceinte, avec l’aval du corps médical, mais que vous ressentez l’un de ses symptômes, n’hésitez pas à rompre votre jeûne :

vertiges

nausées

vision qui se floute

Cette année, le ramadan ne tombe pas pendant les fortes chaleurs, mais il est tout de même nécessaire de veiller à rester bien hydratée, que vous soyez enceinte ou allaitante. Votre santé et celle de votre rejeton avant tout !

