Enceinte, je prends quoi comme complément alimentaire ?

Fatigue, transit irrégulier, irritabilité, dérèglement hormonaux… La grossesse entraîne parfois des désagréments. Mais on peut les atténuer avec la prise de compléments alimentaires adaptés. On fait le point.

Depuis quelques années, les compléments alimentaires prennent de plus en plus de place dans les armoires à pharmacie et les routines de chacune. Il faut dire que ces petites gélules font des promesses alléchantes. Pour mincir, bronzer, déstresser, mieux dormir… elles sont devenues pour un grand nombre de femmes la solution à leurs tourments.



Garantir votre bien-être, c’est notamment l’objectif de Cuure. Ses compléments alimentaires ciblent vos besoins pour vous soutenir durant toutes les étapes de votre vie et entre autres au moment de votre projet bébé. Avant, pendant et après la grossesse, Une “Cuure” personnalisée permet de rétablir l’équilibre bouleversé par vos hormones.

Des alliés de poids pendant la grossesse

Les compléments alimentaires permettent aussi de répondre à des besoins personnalisés de manque de vitamines ou minéraux, et il n’est pas rare que les femmes enceintes en manquent. Et pour cause : pendant la grossesse, l’organisme de la future maman est entièrement concentré sur la fabrication du bébé, il a besoin de ressources supplémentaires pour assurer son propre fonctionnement. Si ces besoins ne sont pas couverts par l’alimentation, alors une supplémentation s’avère nécessaire.

Important : les compléments alimentaires interviennent en complément d’une alimentation saine et équilibrée et ne la remplacent en aucun cas.

Quels compléments alimentaires choisir ?

La marque Cuure propose un produit répondant à ces besoins nutritionnels accrus. Le Complexe maternité renferme toutes les vitamines et minéraux recommandés avant, pendant et après la grossesse. En effet, dès que l’envie de bébé pointe son nez, il est important de s’assurer qu’on n’a pas un déficit en nutriments essentiels, et notamment en acide folique.

Le complexe maternité couvre par ailleurs 100% des besoins en Zinc, qui contribue à une fertilité et une reproduction normales, et également 100% des besoins en Iode nécessaire à la croissance et au développement du bébé. À noter, lors du post-partum, les compléments alimentaires Cuure sont aussi intéressants pour une meilleure récupération, un rééquilibrage de l’organisme et une bonne lactation.

Il est aussi important de préciser que chaque grossesse, chaque corps est différent et par conséquent les besoins ne sont pas les mêmes. Pour s’assurer de vous offrir l’accompagnement dont vous avez (vraiment) besoin, Cuure propose un test personnalisé. Mode de vie, objectifs, habitudes alimentaires, tout est passé au crible pour vous guider vers les compléments alimentaires les plus adaptés.

