Adèle Exarchopoulos a exprimé son désaccord avec Blanche Gardin au sujet de l’émission LOL : qui rit, sort !, pour laquelle Amazon paye ses participants 200 000 euros la journée.

Tout le monde le sait désormais : Amazon n’hésite pas à employer les grands moyens pour attirer les participants les plus prestigieux dans sa télé-réalité humoristique LOL : qui rit, sort ! Parmi eux, Blanche Gardin a été la seule à exprimer son inquiétude à propos des sommes payées par l’entreprise de Jeff Bezos. Une prise de position qui continue de faire réagir les participants de l’émission.

Pour Blanche Gardin, participer à Lol, c’est « être la caution ‘cool’ d’Amazon »

Fin juillet, Blanche Gardin revenait sur la polémique dans les colonnes du Point : en avril dernier, elle avait refusé d’empocher les 200 000 euros payés pour une journée de tournage pour Amazon. Qualifiant l’entreprise de « machine à broyer », l’humoriste et comédienne à l’affiche de Yannick expliquait que LOL : qui rit, sort ! était selon elle « une page géante de pub pour qu’Amazon continue de grandir et de s’imposer à tous comme un mode de vie acceptable et même désirable. » Blanche Gardin a dénoncé « une téléréalité d’une multinationale mégapolluante, reine de l’optimisation fiscale, esclavagiste, tueuse de vie sociale et de petits commerces. »

« Accepter de le faire, c’était accepter d’être la caution ‘cool’ d’Amazon. Aujourd’hui, […] c’est la catastrophe et ça va être de pire en pire. Et, si les gens qui sont censés un peu inspirer les autres, les artistes, les célébrités, sont eux aussi sans scrupules… Idéologiquement, forcément que ça ruisselle« .

Pour Adèle Exarchopoulos, participer ou non à LOL : qui rit, sort ! est une question d’origines sociales

Après Virginie Efira ou Ramzy Bedia, Adèle Exarchopoulos a exprimé son désaccord avec Blanche Gardin lors d’une interview avec Marie Claire. Elle n’est pas revenue sur la critique émise par Blanche Gardin au sujet de l’empire Amazon mais s’est plutôt concentrée sur la question de la trajectoire personnelle de chacun. Selon Adèle Exarchopoulos, le fait d’accepter ou non la somme offerte par Amazon serait conditionné par ses origines sociales :

« Comme l’a dit Ramzy, on n’a pas tous la même histoire. Ce qu’on a en commun, c’est ce gros chèque, et moi je le prends. »

Adèle Exarchopoulos dans Rien à foutre

Précisant qu’elle n’aimait pas « l’idée de m’exprimer sur mes collègues par interviews interposées », Adèle Exarchopoulos a toutefois confirmé qu’elle assumait sa participation :

« Si c’était à refaire, je le referais tout de suite. Je n’ai pas de honte à prendre du plaisir ou à gagner de l’argent. »

