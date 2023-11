La fiction a rattrapé la réalité sur le plateau de Voleuses, le film d’action au féminin sur Netflix. Adèle Exarchopoulos, qui a assuré ses cascades sans doublure, a raconté avoir oublié d’esquiver un coup de poing particulièrement coriace. Résultat : elle a perdu connaissance, après avoir subi une triple fracture du nez.

Depuis le 1er novembre, il caracole en tête des films les plus vus sur Netflix en France. Voleuses, le film réalisé et incarné par Mélanie Laurent, avec Adèle Exarchopoulos et Manon Bresch est une comédie d’action au féminin, adapté de la bande-dessinée La Grande Odalisque (2012) du controversé Bastien Vives.

Triple fracture du nez, évanouissement et plâtre au programme

Le film fait la part belle aux scènes de course poursuite à 200 km/heure, aux armes dont les balles fusent dans tous les sens et aux scènes de baston. Si les spectateurs ont découvert avec curiosité l’énergie survoltée du film, cette dernière semble aussi avoir surprise ses propres interprètes.

Dans ce Mission Impossible au féminin, Adèle Exarchopoulos campe une tireuse d’élite prodige. Et a assuré elle-même ses scènes de bagarre, sans doublure. À propos d’une séquence de combat particulièrement rude contre Olivier Kissita, Adèle Exarchopoulos a confié avoir oublié d’esquiver une droite envoyée par l’acteur. Ceci lui a valu une triple fracture du nez et un évanouissement immédiat. Elle a raconté à Allociné :

« La droite était absolument parfaite, si bien que je me suis évanouie. […] On a dû m’opérer parce qu’il était là [elle montre son nez de travers, ndlr] et ensuite je suis restée 15 jours avec un plâtre. »

Dans les colonnes du média, la réalisatrice Mélanie Laurent a raconté combien son actrice était dévouée pour le film, racontant : « On l’a réanimée et la première chose qu’elle m’a dite en se réveillant, c’était : ‘Dis-moi que tu as la prise !’. »

Pour rendre un hommage mérité au nez d’Adèle Exarchopoulos (et parce que le film est un divertissement parfait sur Netflix), rendez-vous sur la plateforme au N rouge.

