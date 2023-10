Les nouveautés films et séries sur Netflix en novembre 2023 : on regarde quoi ?

Tous les mois, Madmoizelle vous aide à vous repérer dans le labyrinthe du catalogue Netflix. En novembre, on se rue sur les films de Justine Triet et on prend sa dose d’action avec la dernière production pétaradante de Mélanie Laurent. Côté séries, on découvre un K-drama sur la santé mentale et on se replonge dans les derniers moments de la Princesse Diana avec la très attendue saison 6 de The Crown.

Ce mois de novembre se révèle plus qu’excitant concernant les sorties séries et films Netflix. Passage en revue des plus attendues !

Les nouvelles séries à ne pas manquer sur Netflix en novembre

Toute la lumière que nous ne pouvons voir – Mini-série – 2 novembre 2023

Cette adaptation du roman éponyme d’Anthony Doerr, qui reçu le Prix Pulitzer en 2015, suit les destins croisés de Marie-Laure Leblanc, une jeune française aveugle qui vit cachée chez son oncle pendant la Deuxième Guerre Mondiale, et Werner Pfennig, un adolescent allemand dont les talents en transmission radio intéressent les nazis. Cette mini-série prestige comprend notamment au casting Mark Ruffalo et Hugh Laurie, ainsi que l’actrice aveugle Aria Mia Loberti dont c’est le premier rôle.

Daily Dose of Sunshine – 3 novembre 2023

Si vous aimez les K-Drama un peu différents, cette série sur la santé mentale s’annonce prometteuse. L’histoire suit les premiers pas de l’infirmière Jung Da-Eun dans l’unité psychiatrique d’un hôpital et ses interactions avec les patient·es. La série est une adaptation du webtoon éponyme de Lee Ra-ha, elle-même ancienne infirmière. Le trailer de cette Daily Dose of Sunshine situe la série quelque part entre Scrubs (pour les moments surréalistes) et Mental (pour le sujet de la santé mentale).

The Crown – Saison 6, Partie 1 – 16 novembre 2023

La fin de l’année sera placée sous le signe de la royauté chez Netflix, avec la diffusion en deux parties de la très attendue saison finale de The Crown. Et on va sortir les mouchoirs pour cette première partie, centrée sur les derniers moments et la mort de la Princesse des cœurs, incarnée par Elizabeth Debicki. Réalisation et casting impeccables pour revivre l’une des tragédies collectives les plus marquantes de la fin des années 90.

Replacing Chef Chico – 24 novembre 2023

La première série philippine de Netflix, showrunnée par Antoinette Jadaone, mélange romance et drame culinaire et fait la part belle aux personnages féminins. Lorsqu’un chef de cuisine tombe dans le coma, c’est à Ella, sa sous-cheffe dévouée, de tout donner pour empêcher la fermeture de leur restaurant gastronomique philippin. Est-on face à un The Bear philippin ? Si les codes de narration sérielle et de mise en scène diffèrent entre l’Asie et l’Europe, les amoureuses de la gastronomie se laisseront tenter.

Toutes les nouvelles séries ajoutées au catalogue Netflix ce mois de novembre

Cigarette Girl – Saison 1 – 2 novembre 2023

Saison 1 – 2 novembre 2023 Toute la lumière que nous ne pouvons voir – Mini-série – 2 novembre 2023

– Mini-série – 2 novembre 2023 Le mauvais camp : La série – Saison 1 – 3 novembre 2023

– Saison 1 – 3 novembre 2023 Le Tailleur – Saison 3 – 3 novembre 2023

– Saison 3 – 3 novembre 2023 Daily Dose of Sunshine – Saison 1 – 3 novembre 2023

– Saison 1 – 3 novembre 2023 At the moment – Saison 1 – 10 novembre 2023

– Saison 1 – 10 novembre 2023 Criminal Code – Saison 1 – 14 novembre 2023

– Saison 1 – 14 novembre 2023 Suburræterna – Saison 1 – 14 novembre 2023

– Saison 1 – 14 novembre 2023 Feedback – Saison 1 – 15 novembre 2023

– Saison 1 – 15 novembre 2023 The Crown – Saison 6 Partie 1 – 16 novembre 2023

– Saison 6 Partie 1 – 16 novembre 2023 Sur l’autel de la famille – Saison 2 – 17 novembre 2023

– Saison 2 – 17 novembre 2023 The Railway Men : Les héros de Bhopal – Saison 1 – 18 novembre 2023

– Saison 1 – 18 novembre 2023 Replacing Chef Chico – Saison 1 – 24 novembre 2023

– Saison 1 – 24 novembre 2023 Une famille presque normale – Saison 1 – 24 novembre 2023

– Saison 1 – 24 novembre 2023 My demon – Saison 1 – 24 novembre 2023

– Saison 1 – 24 novembre 2023 Chargés à bloc – Saison 1 – 30 novembre 2023

Virgin River – Saison 5 Partie 2 – 30 novembre 2023

Les nouveaux films à voir absolument sur Netflix en novembre

Double dose de Justine Triet – 1er novembre 2023

La réalisatrice d’Anatomie d’une chute, Palme d’or à Cannes cette année (troisième femme à remporter cette distinction), est à l’honneur ce mois-ci sur Netflix, avec l’arrivée de ses précédents films, Victoria (2016) et Sybil (2019), deux superbes portraits de femmes, incarnés par Virginie Efira. On y retrouve les thématiques phares de la cinéaste engagée : la psyché féminine et les rapports hommes-femmes au sein du couple hétérosexuel.

Voleuses – 1er novembre 2023

Pour son septième long-métrage, la réalisatrice Mélanie Laurent s’attaque au film d’action avec cette adaptation de la BD “La grande odalisque”. Elle incarne Carole, l’une des voleuses de l’histoire, qui s’allie à sa BFF Alex (Adèle Exarchopoulos) et à une motarde, Sam (Manon Bresch) pour un dernier coup, avant de se ranger des voitures. Mais la big boss, jouée par Isabelle Adjani, ne l’entend pas de cette oreille. Un film d’action féminin au casting alléchant, réalisé par une femme, par ailleurs passée sur le plateau d’un des plus grands cinéastes du genre (en 2009 dans Inglorious Bastard de Tarantino) ? On demande à voir !

Nuovo Olimpo – 1er novembre 2023

Ce drame romantique italien, réalisé par Ferzan Özpetek, raconte l’histoire d’amour contrariée entre Pietro et Enea, deux hommes qui se rencontrent et s’aiment dans la Rome des années 70, avant d’être séparés et de se chercher pendant les trente années suivantes. On tient là un Brokeback Mountain à l’italienne. Dans un pays qui draine un imaginaire cinématographique très macho et dont le gouvernement actuel s’attaque aux droits des personnes LGBTQ+, ce n’est pas rien.

Insubmersible – 3 novembre 2023

Tiré d’une histoire vraie, ce film réalisé par Elizabeth Chai Vasarhelyi (Free Solo) et Jimmy Chin raconte l’extraordinaire challenge dans lequel se lança la nageuse de fond Diana Nyad. A 64 ans elle devint la première personne à nager 177km, de Cuba à la Floride, sans l’aide d’une cage à requin… mais avec l’aide de sa BFF, Bonnie Stoll. La trop rare Annette Bening incarne cette force de la nature, tandis que Jodie Foster se glisse dans le rôle de sa coach et meilleure amie. Rien que la bande-annonce sur cette histoire d’amitié et de dépassement de soi au féminin nous donne des frissons !

Bayard Rustin – 17 novembre 2023

Produit par la société de Michelle et Barack Obama, ce biopic d’intérêt général réalisé par George C. Wolfe, s’attache à retracer l’histoire de Bayard Rustin, un militant gay qui a orchestré, dans l’ombre de Martin Luther King la fameuse marche sur Washington de 1963, qui se termina par le discours “I have a dream”… Il a fait face à l’homophobie et au racisme de la société de l’époque. Colman Domingo, acteur gay vu dans Fear the Walking Dead et Euphoria, tient le rôle de sa carrière.

Tous les nouveaux films ajoutés au catalogue Netflix ce mois de novembre

Voleuses – 1 novembre 2023

1 novembre 2023 Nuovo Olimpo – 1 novembre 2023

1 novembre 2023 Locked In – 1 novembre 2023

1 novembre 2023 La Saison des ouragans – 1 novembre 2023

1 novembre 2023 Insubmersible – 3 novembre 2023

3 novembre 2023 Vacaciones de verano – 3 novembre 2023

3 novembre 2023 The Killer – 10 novembre 2023

10 novembre 2023 Bonjour l’esprit de Noël ! – 16 novembre 2023

16 novembre 2023 In Love and Deep Water – 16 novembre 2023

16 novembre 2023 Les Rois de Queenstown – 17 novembre 2023

17 novembre 2023 Nouveaux riches – 17 novembre 2023

17 novembre 2023 Bayard Rustin – 17 novembre 2023

17 novembre 2023 Believer 2 – 17 novembre 2023

17 novembre 2023 Leo – 21 novembre 2023

21 novembre 2023 Histoire d’un crime : Le styliste des stars colombiennes – 22 novembre 2023

– 22 novembre 2023 Dernier appel pour Istanbul – 24 novembre 2023

24 novembre 2023 Doi Boy – 24 novembre 2023

24 novembre 2023 Mariage à retardement – 24 novembre 2023

24 novembre 2023 Personne n’est obligé de me croire – 22 novembre 2023

22 novembre 2023 Family Switch – 30 novembre 2023

30 novembre 2023 Hard Days – 30 novembre 2023

Les documentaires, émissions et téléréalités à ne pas manquer en novembre 2023 sur Netflix

Jusqu’à ce que le meurtre nous sépare – 1 novembre 2023

– 1 novembre 2023 Les Mystères de la foi – 1 novembre 2023

– 1 novembre 2023 René Higuita: Comme un scorpion en cage – 2 novembre 2023

– 2 novembre 2023 Selling Sunset – saison 7 – 3 novembre 2023

– saison 7 – 3 novembre 2023 Sly: Stallone par Stallone – 3 novembre 2023

– 3 novembre 2023 The Improv: 60 and Still Standing – 7 novembre 2023

– 7 novembre 2023 Robbie Williams – 8 novembre 2023

– 8 novembre 2023 Twin Flames : Les dérives d’un univers de rencontres – 8 novembre 2023

– 8 novembre 2023 L’Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde – 8 novembre 2023

– 8 novembre 2023 Cyberbunker : Les dessous du darknet – 8 novembre 2023

– 8 novembre 2023 L’Egyptian Theatre, monument du cinéma hollywoodien – 9 novembre 2023

9 novembre 2023 The Netflix Cup – 14 novembre 2023

– 14 novembre 2023 Le Parcours des gangsters – 14 novembre 2023

– 14 novembre 2023 Matt Rife : Natural Selection – 15 novembre 2023

– 15 novembre 2023 The Dads – 17 novembre 2023

– 17 novembre 2023 Racisme : Une autre histoire de l’Amérique – 20 novembre 2023

– 20 novembre 2023 Squid Game : Le défi – 22 novembre 2023

– 22 novembre 2023 La Part du lion : Comment la cuisine afro-américaine a changé les États-Unis : Saison 2 – 22 novembre 2023

– 22 novembre 2023 Comedy Royale – 28 novembre 2023

– 28 novembre 2023 Love like a K-Drama – 28 novembre 2023

– 28 novembre 2023 Verified Stand-Up – 28 novembre 2023

Un chirurgien qui vous veut du bien ? – 29 novembre 2023

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.