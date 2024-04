La recette facile du crumble aux pommes, aux fraises et aux spéculoos

Les premières fraises arrivent enfin sur les marchés, et c’est l’occasion parfaite pour réaliser le meilleur des crumbles.

Et si vous vous lanciez dans l’élaboration d’un délicieux crumble aux pommes, aux fraises, le tout avec des spéculoos ? Pas de panique, c’est hyper simple à réaliser, et vous risquez de le dévorer en quelques minutes.

La recette rapide et facile du crumble aux pommes, aux fraises et au spéculoos

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

200 g de fraises environ

3 pommes

100 g de spéculoos

50 g de farine

50 g de beurre

5 cuillères à soupe de sucre en poudre, si vos fruits ne sont pas très sucrés

Commencez par faire préchauffer votre four à 190 °C. Ensuite, lavez vos fraises et vos pommes, et épluchez ces dernières. Coupez le tout en petits dés, et disposez-les au fond d’un plat qui passe au four (ou des petits ramequins, si vous préférez).

Ensuite, passez vos spéculoos au mixeur pour en faire de la poudre. Dans un saladier, mélangez la poudre avec la farine et le sucre (si vous en mettez), et ajoutez le beurre mou coupé en petit morceau. Malaxez un peu le tout, la mixture doit devenir un peu friable. Enfin, rajoutez le mélange sur vos fruits.

Hop, ça part au four pendant 30 minutes !

