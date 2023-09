La recette (facile) du crumble aux pommes, pour un automne tout doux

L’automne arrive doucement, et ses recettes aussi. Cette fois, on vous propose celle du crumble aux pommes, qui sent bon la rentrée !

Visualisez la scène : il pleut, il commence à faire froid, les feuilles orangées des arbres tombent au sol, et vous êtes enveloppée dans un plaid tout doux sur le canapé avec un chocolat chaud ou un thé fumant. Que vous manque-t-il pour que le tableau soit parfait ? Un crumble, pardi ! Ça tombe bien, on a la recette à vous filer, et elle est hyper simple, comme d’habitude.

La recette toute simple du crumble

Pour réaliser ce goûter, vous aurez besoin de :

150 g de farine

75 g de beurre

100 g de sucre

De la cannelle (en option)

3 pommes (ou 3 poires, selon vos goûts)

Commencez par faire préchauffer votre four à 180 °C. Pelez les pommes (ou les poires) et coupez-les en dés. Ensuite, dans un saladier, mélangez la farine et le sucre (et une cuillère à café de cannelle si c’est votre truc) puis ajoutez le beurre en petits morceaux. Malaxez le tout avec vos doigts pour obtenir une pâte bien sableuse. Enfin, beurrez un moule, et déposez les pommes au fond. Ajoutez la pâte par-dessus, et hop, au four pendant 25 minutes.