La recette (facile) de la tarte à la citrouille

Est-ce qu’on peut faire plus automnale qu’une recette de tarte à la citrouille ? Je ne crois pas, non.

Il pleut, il commence à faire froid, Halloween est déjà passée, mais Noël n’est pas encore là. C’est le moment idéal pour faire cette délicieuse recette de la tarte à la citrouille et vous enfourner des parts bien pépouze sous un plaid, devant une série ou avec un bouquin.

La recette de la tarte à la citrouille

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

800 g de citrouille (ou de purée de citrouille en conserve)

2 œufs

2 jaunes d’œufs

20 cl de crème fraiche liquide

1 pâte sablée (ou brisée, au choix)

150 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

1 pincée de muscade

1 pincée de sel

Préchauffez votre four à 180 °C. Commencez par faire cuire votre citrouille découpée à la vapeur (ou à ouvrir votre boîte de conserve). Une fois que c’est fait, faites-en une purée. Dans un saladier, mélangez-la avec les œufs, les sucres, le sel, la muscade, et la crème. Touillez, touillez, le mélange doit être bien homogène et lisse. Déroulez votre pâte sur un plat adapté et piquez là, puis ajoutez le mélange dessus. Hop, ça part au four pendant 30 à 40 minutes !

Pour info, la tarte est bien meilleure froide que chaude, alors attendez un peu avant de vous jeter dessus.