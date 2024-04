La recette du fudge au chocolat avec seulement 2 ingrédients

C’est le week-end de Pâques, c’est donc l’excuse parfaite pour manger tout ce qui comporte du chocolat. Et c’est le cas ici, avec cette recette de fudge, hyper facile et rapide à faire.

Vous connaissez les fudges au chocolat ? Ces petits gâteaux, moelleux et fondants, sont tout droit venus du Royaume-Uni. Délicieux, faciles à faire et terriblement addictifs, ils sont parfaits pour le goûter (ou à n’importe quel autre moment de la journée, on ne déconne pas avec les envies soudaines de chocolat).

La recette des fudges au chocolat avec deux ingrédients

Pour réaliser cette recette étonnamment simple (et végan) vous aurez besoin de :

300 g de compote de pommes

200 g de chocolat noir

Attention, c’est tout simple : faites fondre le chocolat, et mélangez-le à la compote de pommes, dans un saladier. Une fois que c’est fait, placez le mélange dans un moule à gâteau en silicone, et placez-le au réfrigérateur pendant au moins quatre heures. Et c’est tout !

Alors, qui a reçu la médaille de la recette la plus simple ?

