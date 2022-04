Trois recettes de goûter faciles à faire avec des enfants (ou solo, pour tout manger, c’est OK aussi)

Nous vous partageons nos recettes préférées et facilement réalisables avec des enfants, même s’ils sont tout petits.

Cuisine et enfant dans la même phrase, ça peut souvent être synonyme de carnage. Ce n’est pas leur faute hein. Ils n’ont juste pas forcément la meilleure des coordinations de leurs membres. Donc dès qu’il faut tenir une cuillère sans en foutre partout, bah il n’y a plus personne.

Mais vu que c’est en pratiquant qu’on apprend, nous vous avons trouvé quelques recettes facilement réalisables, ludiques et bonnes (bah oui, on n’est pas des bêtes non plus), pour leur apprendre à utiliser un fouet sans forcément se le mettre dans l’œil (ou le vôtre).

La recette du gâteau au yaourt

Le gâteau au yaourt, c’est LE classique pour les plus petits (mais pas que). Hyper facile à faire et à doser, il a en plus l’avantage non négligeable d’être très bon et de se customiser comme on le souhaite, en rajoutant des pépites de chocolat, de la confiture ou tout ce qui nous passe par la tête.

Pour le réaliser, il vous faudra (en pensant qu’on utilise le pot de yaourt vide comme doseur) :

Un yaourt (au lait de vache ou végétal)

3 pots de farine

2 pots de sucre

1/2 pot d’huile (ou de beurre fondu)

3 oeufs

1/2 sachet de levure

Optionnel : 1 cuillère à café de fleur d’oranger pour parfumer

Première étape, on vide bien le pot de yaourt dans un saladier. Ensuite, on remplit le pot de yaourt avec de la farine, puis avec le sucre. On rajoute les œufs, on touille, on touille, et rajoute le demi-pot d’huile, la levure, l’extrait de fleur d’oranger ou ce que l’on souhaite ajouter, comme les pépites de chocolat ou des morceaux de pommes par exemple. On touille encore le tout en essayant de ne pas en foutre partout. On trempe le doigt dans la pâte pour goûter, et on transvase le tout dans un moule beurré.

Hop, au four pendant 35 minutes à 180 degrés ! Le gâteau est cuit lorsque l’on peut planter la lame d’un couteau au milieu, et qu’elle ressort sans trace dessus.

La recette des rochers à la noix de coco

Rochers à la noix de coco – Crédits chloeasycooking sur Instagram



Pour ces petits biscuits hyper régressifs, bons et parfumés, vous n’aurez besoin que de quatre ingrédients. Pour réaliser environ 12 rochers, il vous faut :

60 g de noix de coco rapée

60 g de sucre en poudre

1 blanc d’œuf à température ambiante

1/2 cuillère à café de beurre fondu

Dans un saladier, commencez à mélanger le beurre fondu et le blanc d’œuf, à l’aide d’un fouet. Ajoutez petit à petit le sucre jusqu’à ce que ça soit bien mousseux. On ne doit pas non plus faire de blancs en neige hein, calmez votre poignet ! Ensuite, rajoutez la noix de coco petit à petit en continuant de mélanger.

Une fois que ça s’est bien amalgamé, vous pouvez, avec vos doigts et ceux de votre progéniture, former de petites boules, un peu espacées entre elles, que vous pouvez ensuite déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.

Et hop ça part au four à 180 degrés pendant 10-15 minutes (les rochers doivent être dorés.)

Des barres de céréales aux pépites de chocolat

Alors oui, techniquement ce n’est pas vraiment un gâteau, mais c’est tellement bon, sain et facile à faire que j’ai eu envie de vous partager ma recette perso. Oui, je suis comme ça, altruiste, que voulez-vous.

Pour réaliser ses barres de céréales (qui peuvent se décliner en granola si vous n’avez pas de moule adapté et que vous le souhaitez), vous aurez besoin de :

100 g de flocons d’avoine

Une poignée d’amande entière

Une poignée de noisettes

100 g de pépites de chocolat

2 cuillères à soupe de purée d’amandes ou de cacahuètes

2 cuillères à soupe de miel liquide

Dans un saladier, ajoutez les flocons d’avoine, les pépites de chocolat, les poignées d’amandes et de noisettes préalablement concassées. Ajoutez ensuite la purée de cacahuète et le miel liquide. Mélangez bien le tout et rajoutez un peu de miel si vous le souhaitez.

Si vous avez des moules à financiers, c’est top, vous n’avez qu’à les remplir avec votre préparation. Si vous n’en avez pas (comme moi), vous pouvez aussi étaler votre pâte sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, sur un centimètre d’épaisseur à peu près. Quand ça sera cuit, vous n’aurez qu’à découper manuellement vos barres de céréales. Elles ne seront pas très rectangulaires, mais elles auront le même goût, c’est promis. Vous pouvez aussi tout casser grossièrement et émietter légèrement, pour en faire un granola à rajouter dans un yaourt.

Une fois que votre préparation est faite, hop on met tout au four pendant 10-15 minutes à 170 degrés. Vous pouvez mettre moins ou plus longtemps en fonction de votre goût, si vous aimez que ça croustille beaucoup, ou pas.

Allez hop, c’est parti pour réaliser les meilleurs des goûters !

Crédit photo image de une : cottonbro / Pexels