Halloween : 4 idées de recettes effrayantes à faire avec vos enfants

Halloween approche à grands pas, et c’est l’occasion parfaite pour cuisiner des trucs volontairement moches et effrayants avec vos enfants.

Publié le 22 octobre 2020

Bouh. On est au mois d’octobre, les feuilles sont toutes au sol et à moitié moisies, il caille, y a du vent, il pleut toutes les dix minutes : eh oui les chatons, c’est l’automne.

Mais qui dit automne dit aussi occasion parfaite pour s’en mettre plein la panse avant les fêtes de Noël qui finiront bien d’achever notre foie ! Quitte à s’empiffrer, et si on faisait ça avec style ?

Ça tombe bien, on vous a sélectionné des recettes parfaites et surtout faciles à faire avec vos enfants pendant les vacances scolaires (ou à toutes saisons hein, mais bon, ça sera plus trop dans la thématique, et c’est chouette les thématiques).

Promis, ces recettes ne prennent pas mille ans, elles sont faciles et rapides, parce que personne ici n’a le time de passer tout un mercredi après-midi en cuisine avec des enfants de plus de 3 ans.

La recette des momies hot-dogs pour Halloween

Le plus compliqué dans cette recette, c’est d’aller au supermarché acheter des saucisses (végétales ou non), du ketchup et de la pâte brisée.

Parce qu’une fois que vous avez ces trois ingrédients, vous n’avez plus qu’à :

Couper les saucisses en deux

Découper des bandes de 10 cm environ dans la pâte que vous aurez étalée

Enrouler les bandes autour des morceaux de saucisses pour que ça ressemble à une momie

Vous mettez le tout sur une plaque avec du papier sulfurisé, et hop au four pendant 10 minutes à 180°C. Une fois que c’est cuit, vous pouvez faire une petite mise en scène sympa avec un peu de ketchup par-ci, par là, pour faire croire que c’est du sang. Ah oui et pour faire les yeux des momies, vous pouvez mettre des grains de poivre ou des raisins secs, ça fera très bien l’affaire !

La recette de la soupe aux yeux pour Halloween

Presque aussi simple que les momies hot-dogs : la soupe avec des yeux qui flottent dedans. Oui, je sais, miam. Mais peut-être que si vous galérez à faire avaler de la soupe à vos mômes, cette recette va pouvoir aider un peu, sait-on jamais, les enfants sont quand même vachement bizarres.

Pour faire cette délicieuse soupe, vous pouvez utiliser tous les légumes qui sont stockés dans le bac de votre frigo, sans préférence. Personnellement, j’ai une véritable passion pour la soupe au potiron, carottes, pommes de terre et fromage frais, donc ce sont ces ingrédients que je vais utiliser pour cette recette.

Pelez et coupez les légumes choisis, et hop, 30 minutes dans une casserole d’eau chaude

Une fois que c’est cuit, ajoutez du fromage frais (ou pas hein, chacun son kiff), et mixez bien le tout

Ouvrez une boite d’olives fourrées à ce que vous voulez (petit pref pour les piments)

Coupez les olives en deux

Servez la soupe dans un bol ou une assiette creuse et rajoutez quelques olives coupées, qui vont flotter à la surface de manière tout à fait dégueulasse. Bah oui, c’est Halloween hein.

Recettes des hot-dogs bien saignants pour Halloween

Encore une fois (vous voyez que je ne vous mens pas), cette recette est hyper, hyper simple, mais elle fait son petit effet. Vous n’avez besoin que de pains à hot-dog et de saucisses (végétales ou non).

Faites griller un peu les pains au four ou au grille-pain si vous aimez quand ça croustille

Chopez une saucisse, découpez une légère lamelle sur le haut pour que ça ressemble à un ongle

Réalisez de légères entailles le long de la saucisse pour que ça ressemble à l’emplacement des phalanges

Hop, mettez la saucisse dans le pain, rajoutez un peu de ketchup pour faire genre que c’est du sang, et voilà, le tour est joué.

La recette du gâteau cimetière pour Halloween

Oui bon là j’avoue, c’est un peu plus compliqué, parce que pour faire un gâteau cimetière, il faut faire un gâteau. Oui je sais, c’est fou comme info. Mais ne paniquez pas tout de suite : même si vous êtes une brêle en pâtisserie, réaliser un gâteau au chocolat n’a vraiment rien de compliqué !

Pour cette recette, vous aurez besoin de :

200g de chocolat

200g de beurre

110g de sucre

4 œufs

70g de farine tamisée

Un paquet de Mikado

Quelques biscuits « langue de chat »

Des Oréo

Faites fondre le chocolat et le beurre. En même temps, battez le sucre et les œufs dans un bol. Réunissez les deux préparations puis rajoutez de la farine. Beurrez un moule rectangulaire ou carré et hop, au four pendant 25 minutes à 180 °C.

Une fois que le gâteau est prêt et qu’il n’est plus trop chaud, vous pouvez le démouler. Coupez plein de Mikado en deux et collez-les en appuyant un peu sur tous les côtés du gâteau pour faire une sorte de barrière. Plantez ensuite les langues de chat dans le gâteau pour faire des tombes et émiettez un peu d’Oréo devant pour que ça ressemble à de la terre fraichement retournée.

Si vous voulez écrire sur les tombes, vous pouvez utiliser les restes de chocolat fondu et un cure-dents en guise de stylo.

Franchement, ça claque, non ?

Si vous avez des recettes faciles d’Halloween à partager, j’ai hâte de les lire !

À lire aussi : Vous connaissez la Dame blanche, mais avez-vous déjà entendu parler de la banshee ?

Crédit photo image de une : Daisy Anderson / Pexels