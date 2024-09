Comment fait-on ses courses quand on a un petit salaire et un enfant à charge ? On tente de répondre à toutes ces questions dans notre format iconique « Dans le frigo de… » !

Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Pour notre tout nouveau format intitulé sobrement « Dans le frigo de… », des lectrices et des lecteurs de tous âges, et avec des revenus différents, nous ouvrent la porte de leur cuisine, et de leur réfrigérateur.

Prénom ou pseudo : Agnès

Âge : 50 ans

Lieu de résidence : Colmar

: Colmar Personnes vivant sous le même toit et leur âge : 1 adolescente de 14 ans

: 1 adolescente de 14 ans Revenus du foyer : 1620€

: 1620€ Budget courses mensuel : 200€

: 200€ Spécificités alimentaires (régime alimentaire, restrictions religieuses, allergies…) : aucune spécificité

La situation personnelle d’Agnès

Je souhaite témoigner car je ne me reconnais pas du tout dans les témoignages de ces femmes qui ont un salaire confortable. Peut-être y a-t-il d’autres femmes, comme moi, qui aimeraient pouvoir s’identifier. Alors voilà : j’habite à Colmar, dans le Haut-Rhin. Je fais ce que je peux pour manger, si ce n’est local, au moins français. Mais depuis quelque temps, je suis tenue de serrer un peu plus le budget alimentaire en allant faire mes courses dans un discount. Mais je continue à privilégier dès que possible les produits locaux, surtout laitiers et maraîchers. De nombreux distributeurs de fruits, légumes et œufs frais sont disponibles.

Pour la viande, je n’en consomme que très rarement, par goût, heureusement car cela me serait impossible d’en proposer tous les jours…

Alors, sincèrement, en début de mois, je suis pleine de bonne volonté, mais à la fin, je fini surtout dans les discount car je peux de moins en moins me permettre d’acheter ailleurs.

Le budget courses doit être de 200€ par mois, difficile de faire moins… Je cuisine simplement, mais équilibré… Pas toujours évidemment quelques craquages.

Et quand ma fille n’est pas là, je mange très peu pour ne pas avoir à faire de courses. Voilà ce qu’est ma réalité…

Les achats alimentaires réguliers d’Agnès et sa famille

Les aliments de base que nous consommons sont principalement les œufs, fromage, pâte à tarte, crème fraiche, légumes frais et surgelés, yaourts et compotes, jus de fruits, brioches et pains tranchés, pâtes, jambon blanc, thon en boite… Ils permettent de cuisiner rapidement des plats simples que nous aimons toutes les deux. Ma fille est avec moi une semaine sur deux. Nous allons principalement chez Lidl et Super U. Lidl 2 à 3 fois par mois (pour les grosses courses) et Super U (en dépannage, car c’est à proximité de mon domicile) 1 fois par semaine. Je privilégie les marques distributeurs, pour un meilleur rapport qualité prix.

J’essaye de privilégier les produits frais et locaux, produits laitiers, et les fruits et légumes… pour le peu de viande acheté, c’est essentiellement de la volaille, je n’achète pas le local qui est plus cher. Nous consommons donc un peu de volaille et un peu de bœuf haché, quelquefois du poisson, mais une fois par semaine de chaque. Cela étant, c’est trop cher et nous avons de moins en moins d’appétence pour la viande.

Chez Agnès, on cuisine plutôt que de se faire livrer

À la maison, c’est moi qui cuisine, et bien sûr, cela m’arrive de ne pas avoir envie. Cependant, nous ne nous faisons jamais jamais livrer de repas, un fast-food ou une pizza de temps en temps seulement.

Mon dernier craquage en date : un apéritif dinatoire, peu d’alcool, mais du grignotage.

Inflation, bio et zéro déchet

Avant, je faisais mes courses au Super U ou Leclerc, mais je suis forcée d’aller plus régulièrement au Lidl désormais à cause de l’inflation.

Je fais mon maximum pour limiter les déchets, s’il m’arrive d’acheter bio j’évite le bio « non écolo » qui vient de très loin.

Coût et habitudes alimentaires d’un enfant à charge

Évidemment cela revient plus cher de préparer pour deux, ce qui est mon cas, ayant la garde de ma fille une semaine sur deux… mais cela ne change rien au contenu de nos assiettes, seule ou à deux ça reste équilibré autant que possible.

Ma fille aurait tendance à consommer trop de sucre si je la laisse faire… mais elle devient plus raisonnable et je l’invite à regarder ce que les aliments qu’elle consomme contiennent et leur valeur en Kcal.

