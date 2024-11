Courrier du taf : « Comment réussir un entretien d’embauche pour le job de mes rêves ? »

Comment gérer un cas de harcèlement au bureau ? Manager, c’est inné ? C’est possible de faire un bore-out ? Comment écrire un bon CV ? Quelles sont les clés pour réussir un entretien ? Notre format iconique « Courrier du taf » revient pour une nouvelle saison ! Notre DRH, Stéphanie Pavillon, répond à toutes vos questions sur la vie de bureau !

Vous souhaitez poser une question à notre DRH ? Écrivez-nous à [email protected] et elle vous répondra !

La question pour notre DRH

Bonjour Stéphanie, J’ai postulé récemment pour le job de mes rêves et… J’ai été rappelée ! Maintenant, je stresse à l’idée d’avoir un entretien. Cela fait un bout de temps que je n’ai pas fait d’entretien et j’ai peur de me foirer. Est-ce que tu as des conseils pour réussir l’entretien et mettre toutes les chances de mon côté ? Merci ! Amandine

Comment réussir un entretien : la réponse de notre DRH

Chère Amandine,

Le job de tes rêves ? Rien que ça ! Alors, c’est quoi ? Barista dans un club pour célibataires intelligent·es et drôles aux Maldives ? À 20 ans, ça aurait été mon job idéal… Je ne sais pas trop ce qui s’est passé pour que je devienne DRH aujourd’hui. Allez, je plaisante, j’adore mon travail (mon patron va peut-être me lire).

Un entretien d’embauche, c’est aussi stressant pour le recruteur !

Je comprends ton anxiété à l’idée de ne pas louper cette opportunité. Les entretiens d’embauche, c’est vrai que c’est stressant. Mais n’oublie jamais : ça l’est aussi pour la personne en face ! Eh oui, le recruteur veut lui aussi faire bonne impression. De quoi déjà faire redescendre un peu la pression, non ? L’avantage, c’est qu’il n’y aura pas ou peu de surprises. Les entreprises tentent parfois l’originalité, mais les étapes clés restent les mêmes.

Prépare ton pitch !

À coup sûr, on te demandera de te présenter. Cet exercice peut sembler intimidant, mais la bonne nouvelle, c’est que tu peux t’entraîner à l’avance pour en faire un moment fort de l’entretien et faire preuve d’un esprit de synthèse. Inutile de remonter aux origines de ta vie : les recruteurs ne se soucient pas vraiment de ton stage de 3ᵉ !

Concentre-toi sur l’essentiel en listant trois compétences que tu as acquises, en lien direct avec le poste. Cela peut concerner le savoir théorique (ce que tu as appris en études) ou le savoir-faire (ce que tu as expérimenté en entreprise ou dans des projets personnels). Décris une réussite concrète. Parler de résultats obtenus te mettra en valeur et enfin termine en expliquant quels seraient tes objectifs ou priorités dans ce poste.

Fais briller ta cible

Je suis toujours surprise par les candidat·es qui ne savent pas vraiment où ils postulent. Aujourd’hui, il est pourtant facile de trouver des infos sur une entreprise et ses activités. Prends le temps de faire des recherches : regarde leurs projets, leurs valeurs ou leurs récentes réussites. Tu peux aussi repérer les points communs entre toi et eux pour les mettre en évidence.

En bonus, cela te permettra de préparer des questions pertinentes.

Si malgré tout, tu te trompes dans ta compréhension de leur activité, ce n’est pas grave. Au contraire, cela donnera au recruteur l’occasion de corriger et d’apporter des informations utiles pour la suite de l’entretien.

Astuce : prends quelques notes pendant l’entretien. Non seulement cela montre ton sérieux, mais cela te servira aussi à rebondir intelligemment.

Montre ce que tu as dans le ventre

Comme dans un CV, il est important de parler des résultats que tu as obtenus. Faire pour faire, c’est bien, mais faire et obtenir des résultats, c’est mieux. Même si certains résultats sont imparfaits, ils montrent que tu es capable d’évaluer et d’analyser ton travail. Si tu as une idée de comment résoudre un problème dans leur contexte, mentionne-le ! Cela montre que tu comprends leurs enjeux.

Si tu es en reconversion ou que ton expérience n’est pas directement liée au poste, pas de panique. Tu peux démontrer que tes compétences sont transférables : ce n’est pas toujours évident mais si par exemple, tu mets en avant ton leadership ou ton esprit d’analyse tu pourras aisément transposer d’un métier à un autre.

Pose des questions qui tuent

Soit, la qualité de vie au travail est une préoccupation centrale aujourd’hui mais pour éviter de poser des questions trop banales sur le télétravail ou les tickets restaurant (qu’ils auront sans doute abordés eux-mêmes), prépare des questions plus percutantes.

« Si vous pouviez résoudre un seul gros problème avec ce poste, quel serait-il ? »

« Quel est le projet ou la réalisation dont vous êtes le plus fier ? »

Ces questions montrent que tu t’intéresses sincèrement à leur activité. N’hésite pas à en préparer d’autres en fonction de tes recherches ou de tes priorités personnelles.

Adapte-toi au contexte

Aujourd’hui, la tendance est au naturel , mais lors d’un entretien, tu vends ton profil. Et quand on vend quelque chose, on soigne la présentation.

Si tu postules dans la finance, enfile ton plus beau tailleur, à l’inverse si tu vises un poste dans l’animation, adopte une tenue confortable qui montre ton dynamisme.

Sans te déguiser, adapte-toi à la culture de l’entreprise. Cela montre que tu sais évoluer dans différents contextes et que tu es en phase avec leurs attentes.

Laisse une impression mémorable

La conclusion d’un entretien de recrutement, c’est comme la dernière page d’un roman qui tease une suite : elle doit donner envie de continuer l’histoire.

Selon ta personnalité, tu peux oser une pointe d’humour ou terminer sur une note d’enthousiasme : « Je me vois vraiment apporter de la valeur ici, et j’ai hâte de contribuer à la réussite de vos projets. » Encore mieux, montre que tu es déjà engagée : « Je vous enverrai un article que j’ai lu récemment, il pourrait vraiment vous intéresser. »

Avec ces quelques conseils, tu as toutes les clés pour décrocher la lune… ou au moins le job de tes rêves !

Respire profondément, fais-toi confiance et donne le meilleur de toi-même.

Je reste dispo pour discuter des termes de ton contrat dès que c’est signé.