Courrier du taf : « Mon collègue vole dans la caisse, je fais quoi ? »

La question de Ella

Chère Stéphanie, j’ai un gros souci au travail qui m’empêche de dormir depuis quelques semaines : j’ai un collègue extrêmement dérangeant. Il se trouve que dès mon arrivée, tous les voyants se sont mis au rouge, et j’avais raison : cette personne se sert dans les produits de l’entreprise, et dans la caisse aussi. Je le soupçonne même de m’avoir volée, moi (sans preuve cela dit, mais comment ne pas soupçonner…). Évidemment, le boss est au courant. Plusieurs personnes l’ont dénoncé (je n’aime pas ce mot), ça fait presque un mois, et rien n’a bougé. Il se trouve aussi que cette personne a des comportements vraiment étranges (par exemple, il passe à côté de moi et fait semblant de m’en coller une, mais sans me toucher, vous voyez le genre ? Il m’a fait le coup deux fois). Je ne sais plus quoi faire. La hiérarchie est au courant. Rien ne bouge. Le pire, c’est que les collègues le savent aussi, et ont l’air de s’en foutre royal. Tout le monde minimise le truc, pourtant ils s’accordent tous sur une chose : ce collègue est détestable et dérangeant. Je suis paumée. C’est moi qui suis une drama queen ? On peut vraiment faire des trucs répréhensibles et s’en sortir sans même un entretien dans le monde du travail ? Ok les sommes volées ne sont pas énormes, mais je ne sais pas, le principe non ? Ou c’est moi qui suis trop impliquée ? Je m’aperçois que je ne comprendrai définitivement jamais comment fonctionnent le genre humain et le monde professionnel. Dernière chose : je ne me vois pas démissionner. Pour une fois dans ma vie, je me sens bien dans une entreprise. Le salaire est correct, les collègues (en majorité) sont adorables, et j’ai déjà changé tellement de fois… Merci ! Ella

La réponse de notre DRH

Bonjour Ella,

Heureusement que tu précises que la plupart de tes collègues sont adorables, car celui-ci semble vraiment être un sacré numéro ! En plus d’être potentiellement malhonnête, il semble aussi être particulièrement pénible.

Le fait que cette situation t’affecte au point de perturber ton sommeil est un problème. Je vais essayer de te donner quelques pistes pour gérer au mieux cette situation.

Il n’est pas rare de rencontrer des collègues bizarres ou dérangeants au travail, on ne choisit déjà pas sa famille, encore moins ses collègues ! Toutefois, ce n’est pas une fatalité. Pour éviter que ce type de comportement nuise à ton bien-être au travail, voici quelques stratégies à mettre en place.

Limite les interactions avec cette personne

Ignore-le dès que possible

Tu n’as aucune obligation de déjeuner ou de refaire le monde avec lui à la machine à café. Prends tes distances dès que tu le peux.

Privilégie les communications par mail

En étant simple, efficace et concise. Soigne ta communication non verbale. Ne laisse pas paraître de signes d’agacement (comme lever les yeux au ciel ou souffler bruyamment), car cela pourrait l’encourager dans sa « zinzinnerie ».

De la même manière, si tu ris à ses blagues pour rester polie, il pourrait penser que tu es réceptive à son comportement. Le mieux est de garder une attitude neutre et de rester factuelle dans vos échanges.

Reste pro

Si vous devez malgré tout interagir, reste archi professionnelle. Va droit au but et ne t’attarde pas plus que nécessaire.

N’hésite pas à déposer plainte contre X

Concernant les vols possiblement commis par notre champion, si ton employeur n’a pas encore agi, il est possible qu’une enquête soit en cours. Une entreprise dispose de deux mois à compter de la découverte des faits pour sanctionner un salarié. La situation pourrait donc évoluer, même si tu n’en as pas encore connaissance. Et peut-être que s’il ne se passe rien parce que justement l’employeur n’est pas en capacité de prouver la faute. Je suis prête à parier que l’inaction de ton employeur n’est pas signe de laxisme, personne n’a envie de se faire voler, il doit y avoir une explication qui t’échappe.

Pour le vol de tes effets personnels, je te conseille de déposer une main courante contre X. Cela pourrait te servir de preuve si d’autres incidents venaient à se produire.

Les comportements intimidants doivent être bannis !

Personne ne doit tenter de te faire peur, même en plaisantant. Il est essentiel de poser tes limites dès maintenant. Attends un moment où tu es calme pour lui parler. Explique-lui fermement, mais sans agressivité, ce qui te dérange et ce que tu n’acceptes pas. Le but est de clarifier tes limites, pas d’entrer en conflit.

Si malgré cela, son comportement persiste, signale-le à ta hiérarchie ou aux RH par écrit. Je te conseille même de le faire par lettre recommandée avec accusé de réception pour t’assurer que ta demande sera prise en compte.

Rassure-toi, tu n’es pas une “drama queen”. Tu as simplement des attentes saines vis-à-vis de ton environnement de travail. Le fait d’être exigeante n’est pas un défaut, mais cela implique aussi de savoir poser tes limites et te protéger.

Je te souhaite un joli bout de chemin dans cette entreprise dans laquelle tu sembles malgré tout te plaire et qui sait, Jean-Michel Bizarre saura peut-être un jour se comporter correctement grâce à toi !