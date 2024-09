Courrier du taf : « Je vais devoir manager mes anciens collègues… Et je panique ! »

Comment gérer un cas de harcèlement au bureau ? Manager, c’est inné ? C’est possible de faire un bore-out ? Notre format iconique « Courrier du taf » revient pour une nouvelle saison ! Notre DRH, Stéphanie Pavillon, répond à toutes vos questions sur la vie de bureau !

Vous souhaitez poser une question à notre DRH ? Écrivez-nous à [email protected] et elle vous répondra !

La question de Pauline

Chère Stéphanie, Je t’écris car je viens d’être promue, ce qui est une nouvelle géniale ! Sur le principe, je devrais être heureuse mais ma joie est entachée par un grand stress : je prends du galon, oui, mais je vais devoir manager… mes anciennes collègues, dont certains sont plus âgés que moi… J’appréhende beaucoup que ça se passe mal ! Quels sont tes conseils ? Pauline

À lire aussi : Courrier du taf : « Mon employeur me fait des avances sur la messagerie de l’entreprise, je fais quoi pour m’en débarrasser ? »

La réponse de notre DRH

Chère Pauline,

Tu t’apprêtes à encadrer d’anciens collègues, dont certains plus âgés que toi ? Wow, Félicitations ! Si tu en es là, c’est que tu as les compétences nécessaires et que tu as su prouver ta valeur.

Mon premier conseil : mets de côté ton syndrome de l’imposteur. Si tes supérieurs te font confiance, tu devrais en faire autant, ils n’ont pas fait ce choix par hasard.

Avant de continuer, permets-moi un petit aparté, je sais, j’en fais souvent, mais cela pourrait servir à quelqu’un qui est déçu de ne pas avoir eu ta promotion.

L’évolution professionnelle ne signifie pas toujours une montée hiérarchique. Les parcours peuvent s’orienter de manière horizontale, en développant de nouvelles compétences dans d’autres secteurs ou en visant l’expertise dans un domaine spécifique. Devenir manager n’est pas une finalité professionnelle et de belles carrières se dessinent sans passer par là !

À lire aussi : Courrier du taf : « Mon entreprise nous a retiré le télétravail, que faire ? »

Pas de mobilité sans formation

Mais te voilà promue et on va supposer que c’était un poste que tu espérais depuis longtemps. Cette mobilité est donc choisie, non subie comme cela peut être le cas parfois. Comme toute mobilité, elle s’accompagne d’un besoin de formation.

En entreprise, la mobilité rime avec formation : nouvelles missions, nouvelles responsabilités, nouveaux processus… C’est une évidence, tout comme on forme un nouvel arrivant, tu as aussi besoin d’accompagnement dans ce rôle.

Même si tu es déjà bien intégrée dans l’entreprise et que ta promotion reflète des compétences acquises, la formation reste essentielle. Elle peut ne pas être immédiate, mais elle doit être prévue dans la première année suivant ta prise de poste. En attendant, un mentoring serait idéal : pouvoir bénéficier des conseils d’un manager expérimenté t’aidera à surmonter les premières interrogations.

Maintenant, revenons à nos moutons : comment manager d’anciens collègues, voire des personnes plus âgées ?

Il n’existe pas de formule magique, mais trois éléments clés peuvent faire la différence.

Sois exemplaire

Tu seras observée de près. Si certains te regarderont avec bienveillance, d’autres pourraient espérer te voir échouer. Sous le regard des autres, personne n’a envie de s’étaler comme une crêpe, tu devras donc faire preuve d’exemplarité. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas faire d’erreurs ; au contraire, l’exemplarité consiste à affronter les difficultés de manière intègre et constructive. L’essentiel est de t’imposer à toi-même ce que tu attends de ton équipe : organisation, communication, respect… même la déconnexion. Les meilleurs managers sont ceux qui inspirent. Deviens donc une source de motivation pour ton équipe.

Développe ton leadership

Certains disent que le leadership ne s’apprend pas, mais il peut tout à fait se cultiver. Cela repose principalement sur une communication claire et une écoute active. Ton rôle sera de transmettre ta vision et les objectifs de manière compréhensible et motivante. Il n’y a rien de pire que de suivre une direction sans en saisir le but. Chaque membre de ton équipe possède des motivations différentes – et l’âge peut jouer un rôle dans ces dynamiques, sois donc attentive à tes « séniors » qui ne fonctionneront pas forcément comme toi. Les connaître te permettra d’adapter ton message et d’impliquer chacun efficacement.

Le leadership, c’est aussi savoir déléguer. Cela signifie avoir confiance en ton équipe et les responsabiliser.

Comme un coach, ton rôle n’est pas de tout faire à leur place, mais de les guider. Déléguer, c’est les faire progresser et les engager dans la réussite collective. Bien entendu, cela implique aussi d’assumer ta part de responsabilité en cas d’échec.

Sépare le personnel du professionnel

Le plus délicat dans ta situation sera de faire la distinction entre les relations personnelles et professionnelles. Il est naturel que tu aies créé des liens avec tes anciens collègues, mais tu devras apprendre à les maintenir sans compromettre ton rôle de manager. J’ai moi-même noué de belles amitiés au travail, tout en assurant une relation managériale saine et équitable. L’équité est le maître mot : tout favoritisme perçu pourrait entacher ta légitimité.

Voilà, on pourrait papoter encore des heures, le sujet est vaste et passionnant, mais j’ai un after work avec mes collègues, je file.

Garde confiance en toi, tu vas faire des merveilles !

Stéphanie

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !