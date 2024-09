Courrier du taf : « Mon employeur me fait des avances sur la messagerie de l’entreprise, je fais quoi pour m’en débarrasser ? »

Bonjour Stéphanie,

Cela fait quelques semaines que mon supérieur hiérarchique, qui a divorcé récemment, me fait des avances. Il s’est mis à m’envoyer des messages pas du tout pro sur la messagerie de l’entreprise, en me proposant d’abord un café, que j’ai décliné, puis un verre et un dîner… J’essaye de répondre le moins possible, mais il me relance régulièrement. Je me sens un peu coincée, car je n’ai pas envie de me faire virer et en même temps, je trouve cette situation complètement déplacée et gênante.

Merci d’avance pour ta réponse !

Tiphaine