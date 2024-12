Oubliez l’énième puzzle, on a déniché l’idée-cadeau idéale pour l’éducation et le développement de votre enfant

Noël approche, avec son lot de publicités de jouets « made in China » hyper genrés, et ça vous insupporte déjà ? Ne cherchez plus, on a déniché l’idée-cadeau idéale pour le développement de votre enfant (ou de votre neveu, nièce, filleul de cœur… vous avez l’idée !). On vous conseille de mettre sous le sapin l’abonnement à la « World Kids Academy », un programme de conversation en anglais pour les enfants de 4 à 12 ans.

Il s’agit de la toute dernière offre de Novakid, une école d’anglais en ligne qui a déjà fait ses preuves avec ses cours particuliers. Près de la moitié des parents clients de cette offre souhaitaient davantage d’exercices d’expression orale pour leur enfant, alors Novakid a exaucé leur souhait en lançant la World Kids Academy en France. Ce programme a déjà été suivi par 35 000 jeunes élèves à l’international : au fil des leçons, 98 % des parents ont remarqué chez leur progéniture une amélioration des compétences à l’oral et aussi de leur confiance en eux.

Quelle est la recette de la World Kids Academy ?

La formule de l’académie est la suivante : une session par semaine de 25 à 45 minutes, en fonction de l’âge de l’enfant, avec 4 à 6 élèves et un enseignant natif certifié. Au sein d’une session, des activités ludiques s’enchaînent. Aventure magique, légumes zombies, maison hantée, hamster géant, lutin facétieux… Les thèmes des jeux sont amusants, sans pour autant oublier d’être instructifs. Après tout, même s’ils sont zombies, les légumes restent des légumes, et c’est bien pratique de savoir les nommer ! Et pas besoin de stylo ou de cahier : tout se passe à l’écran sous forme de séquences animées et interactives, qui servent de support de discussion avec les autres.

Alors que l’enseignement des langues en France est parfois pointé du doigt pour son manque d’expression orale, Novakid mise sur une approche ludique de la conversation, pour que les enfants osent se lancer et s’exprimer. Un coup de pouce bienvenu, même si bien sûr il représente un investissement de temps et d’argent. L’abonnement mensuel est à 33,90 € par mois sans engagement, et si vous souscrivez à des cours particuliers, vous bénéficiez d’un mois de conversation offert à la World Kids Academy.

Apprendre en s’amusant

En plus de progresser en anglais, les sessions permettent aux élèves d’échanger avec des camarades de plus de cinquante pays, découvrir leur culture, se faire de nouveaux amis et s’ouvrir au monde. Avec des séquences axées autour de jeux, les rires fusent et les élèves développent à la fois leur capacité d’écoute, leur expression et leur accent.

Cette expérience est très utile, car mes deux jumelles n’ont pas l’habitude de pratiquer l’anglais à l’oral. De plus, elles manipulent des phrases simples qu’elles doivent mettre avec un temps et le conjuguer. Bref, je suis très heureuse d’avoir trouvé un moyen de les émanciper en anglais ! Bravo à vos professeurs si pédagogues, mes filles adorent ! Anne, utilisatrice de la plateforme Novakids

La technologie y est aussi utilisée à bon escient, par exemple des algorithmes de détection du temps de parole et des émotions permettent de développer une approche personnelle.

Commencer tôt l’apprentissage de l’anglais est le meilleur moyen de permettre à votre enfant de parler couramment et sans accent (même si on ne nie pas que l’accent français est tout à fait charmant !). Bref, on pense que c’est un précieux cadeau avec des bénéfices qui les suivront toute leur vie, en leur ouvrant une porte sur le monde. Vous hésitez encore ? Bénéficiez d’une première leçon gratuite avant de vous décider.

En savoir plus sur Novakids