Fêtes des Mères : trouvez LE cadeau fait pour votre maman avec Marionnaud et ses produits de beauté pour tous les budgets

L’inspiration vient à manquer à l’approche de la fête des Mères ? Soyez sûre de faire plaisir à votre maman en optant pour les produits de beauté Marionnaud. Peu importe ses goûts et votre budget, vous trouverez forcément de quoi faire son bonheur.

C’est votre défi cadeau des semaines qui viennent. Trouver la surprise idéale pour la fête des Mères n’est pas à prendre à la légère. Difficile en effet de dénicher chaque année une nouvelle pépite en accord avec la personnalité et les goûts de votre maman chérie.

Seule façon de faire mouche, se tourner vers les valeurs sûres que sont les produits de beauté Marionnaud. Que votre mamounette soit plutôt du genre naturelle, tirée à quatre épingles, cool ou glamour, il y aura forcément un produit pour elle. La marque célèbre en effet les femmes dans leur diversité avec des alternatives adaptées à chacune.

Profitez de -30% de réduction sur une sélection de coffrets du 14/05 au 26/05

Dénichez le cadeau de fêtes des mères parfait, peu importe votre budget

Une volonté de s’adresser au plus grand nombre que l’on retrouve aussi à travers ses trois gammes différentes de prix. Les petits budgets pourront faire plaisir sans problème à leur maman avec les petites attentions à moins de 30 €. Les porte-monnaies plus conséquents se tourneront plutôt vers les beaux présents allant jusqu’à 60 €. Un cadeau XXL attendra sinon votre reine du jour grâce aux grandes surprises à plus de 60 €.

Pour vous aider à faire votre choix parmi la multitude de produits, rien de tel qu’une petite sélection concoctée par nos soins. Entre le 30/04 et le 20/05 bénéficiez d’une livraison offerte sur tous vos achats et cerise sur le gâteau, Marionnaud vous permet de personnaliser votre présent en ajoutant un petit message personnalisé sur le ruban cadeau.

Impossible que cette palette de fards à petit prix ne plaise pas à toutes les mamans

La palette florescence de Marionnaud // Source: Marionnaud

Pas besoin de forcément dépenser des centaines d’euros pour faire plaisir à votre mère. Avec la palette florescence spéciale fête des Mères de Marionnaud à 19,99 €, c’est l’effet whaou garanti. Pas moins de 14 teintes de fards à paupières sont ainsi à retrouver dans cette palette au motif floral très poétique. Soit des camaïeux de rose et de marron pouvant offrir un regard à la fois frais et naturel ou au contraire plus intense selon les teintes choisies.

La fête des Mères sera relaxante ou ne sera pas avec ce coffret ressourçant

Le coffret ressourçant The Ritual of Sakura de Rituals // Source: Marionnaud

Rien de mieux qu’un coffret ressourçant comme The Ritual of Sakura de Rituals à 39,90 € pour offrir un moment de détente à votre mamounette. A l’intérieur, des produits pour le corps et la maison à base de fleurs de cerisier et de lait de riz pour vous plonger dans une atmosphère complètement relaxante. Vous retrouverez ainsi une mousse de douche, un gommage et une crème pour le corps ainsi qu’une bougie parfumée. Parfait pour faire de votre bain un lieu de relaxation ultime.

Du 08/05 au 22/05 profitez de cadeaux en plus pour gâter vos mamans Vous l’aurez compris, cette année Marionnaud veut vous aider à célébrer les mamans comme il se doit. La marque vous propose de compléter vos cadeaux pour offrir à vos mamans ce qu’elles méritent.



– Pour tout achat entre 69€ et 99€ en magasin ou en ligne, Marionnaud ajoute cette jolie palette de make-up à votre pochette cadeau.



– Si votre budget cadeau commence à partir de 99 euros, Marionnaud s’est associé au fleuriste Bergamote pour vous offrir un bon de 20 euros sur son site et, ainsi, couvrir votre maman d’amour et de fleurs.



– Pour les plus gros budget, vous recevrez un bracelet Emma & Chloé pour tout a achat à partir de 150 euros en magasin ou en institut. Découvrez les offres Marionnaud sans plus tarder

Le luxe s’invite dans ces coffrets parfums aux senteurs variées

Le coffret d’eau de parfum Libre d’Yves Saint Laurent // Source: Marionnaud

Impossible de commettre une erreur avec un coffret d’eau de parfum. Il est en effet LE cadeau de fête des Mères par excellence. Dernier détail, trouver celui qui lui correspondra le plus. Les fans de notes florales éprises de nature et de liberté succomberont avec certitude au coffret Libre d’Yves Saint Laurent à 124,99 € dont le produit phare est bien évidemment la fameuse eau de parfum. L’audacieuse senteur de lavande s’associe ici à la fleur d’oranger du Maroc pour former un cocktail envoûtant délicieusement féminin. Un lait de corps à l’odeur similaire et un mascara volume effet faux cils, tous deux de la marque, complètent ce joli présent. Le packaging en édition limitée est en plus le fruit d’une collaboration entre l’artiste Allemand Moritz Berg et Yves Saint Laurent beauté, chic !

Le coffret d’eau de parfum La Nuit Trésor de Lancôme // Source : Marionnaud

Les fleurs peuvent sinon apporter la juste dose de sensualité aux mères sûres de leur charme avec le coffret aux couleurs ultra joyeuses La Nuit Trésor de Lancôme à 122,99 €. La fameuse eau de parfum répliquant un diamant noir fait de la rose noire l’essence de son élixir mystérieux et lascif se sublimant de notes d’orchidées de vanille. Couplée au lait de parfum et à la douche de parfum La Nuit Trésor, votre mère laissera sur son passage une odeur entêtante que personne ne pourra oublier.

Le coffret d’eau de parfum Fame de Rabanne // Source: Marionnaud

Plus fruité mais toujours aussi sensuel, le coffret Fame de Paco Rabanne à 151,99 € s’adresse aux femmes pétillantes. La mangue gourmande de l’eau de parfum associée au pur jasmin et au crémeux de l’encens dévoilent une odeur sucrée ô combien addictive. A la clé, la juste dose d’assurance sexy dont votre maman ne pourra plus se passer. Cela tombe bien, elle la retrouvera également dans le lait pour le corps Fame aussi inclus. Et comment ne pas évoquer le sublime écrin reprenant l’esthétique du mesh-métal emblématique de la maison. Peu importe sa personnalité et vos moyens, le cadeau de fête des Mères parfait est forcément parmi ces superbes produits de beauté Marionnaud.

