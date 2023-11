Lisseur : trouvez le modèle fait pour vos cheveux avec ce guide 2023

Avoir de belles longueurs raides, c’est vous assurer d’être pile dans la tendance de ces dernières saisons. Problème, avec l’utilisation quotidienne du lisseur vient la peur d’abîmer vos cheveux. Sans compter qu’il est difficile de savoir quel modèle vous convient le mieux. Alors pour être sûres de faire le bon choix, suivez la sélection et les conseils de nos expertes.

De Kylie Jenner à Hailey Bieber en passant par Jenna Ortega, elles ne jurent que par les cheveux lisses. Rien d’étonnant quand on sait qu’ils ajoutent une touche de style à n’importe quelle mise en beauté. Mais avec la multitude de lisseurs qui fleurissent partout dans les magasins et sur Internet, difficile de s’y retrouver. Surtout lorsqu’on veut à tout prix préserver sa chevelure.

Remington, Dyson, BaByliss, L’Oréal Paris : nous vous avons réuni les marques les plus en vue afin de vous permettre de trouver l’appareil parfait pour vos cheveux. Il ne vous reste plus qu’à consulter notre guide des meilleurs lisseurs de 2023, facile !

Le plus haut de gamme : le L’Oréal Steampod 3.0

Pourquoi choisir entre lisser et boucler quand on peut avoir les deux ? Avec le L’Oréal Steampod 3.0, passez de longueurs raides à un effet wavy en un rien de temps. Pour réaliser ces looks de fille en vogue ou de surfeuse chic, l’appareil utilise la vapeur d’eau. Eh oui, elle ne sert pas juste à passer du bon temps dans un hammam ! Le flux de gouttelettes diffusé en continu rend le cheveu plus souple. Il est donc ensuite beaucoup plus facile de lui donner le mouvement que l’on veut grâce aux plaques. Une brosse intégrée permet même de bien maintenir les cheveux en place.

Attention par contre, l’eau à ajouter au réservoir pour former la vapeur doit être déminéralisée. Il faudra donc prévoir un budget supplémentaire pour ça. Mais pas de panique. Avec un réservoir plein, vous pouvez styliser 192 m de cheveux d’après la marque. Alors vous avez le temps. Grâce à cette technique, les séances sont plus rapides qu’avec un fer classique et la chevelure est largement préservée. Elle devient aussi super douce, quel que soit le type de cheveux. Et ça, on adore.

Pour une expérience encore plus personnalisée, choisissez parmi trois niveaux de température différents. Petit conseil, cheveux fins = température basse et cheveux épais = température élevée, un jeu d’enfant. La chaleur est d’ailleurs contrôlée 2 fois par seconde pour être sûre qu’elle reste constante. Côté style, son design bicolore noir et blanc et sa forme atypique en font un vrai accessoire chic dans votre salle de bain. Son cordon rotatif facilite en plus son utilisation et son rangement. Le fer est par contre un peu lourd quand le réservoir est rempli. Ce lisseur utilise donc une technologie plus performante que le BaByliss ST481E. Pour celles qui souhaitent obtenir un appareil multifonction, quitte à y mettre le prix, le L’Oréal Steampod 3.0 est l’idéal.

Le meilleur rapport qualité/prix : le BaByliss ST481E

Si le bling est votre raison de vivre, ce lisseur ne va pas rester longtemps dans votre panier d’achat. Pour quelle raison ? Tout simplement parce le BaByliss ST481E s’imagine à partir d’un revêtement Diamant Céramique, oui, oui. Combiné à la technologie ionique, il vous fait dire au revoir aux frisottis, aux lissages difficiles et à l’électricité statique. À vous les cheveux brillants et doux. Mais ce n’est pas tout. La forme incurvée de l’appareil n’est pas seulement ultra design. Elle permet aussi d’obtenir de belles boucles et ondulations. Faites par contre attention aux possibles brûlures rapportées par certaines utilisatrices.

Plus besoin non plus de vous préoccuper des dégâts potentiels sur vos cheveux. La technologie Advanced Ceramics assure une température constante pour un lissage parfait sans souci. Il ne reste plus qu’à sélectionner une température parmi les cinq proposées et le tour est joué. Prêt à l’emploi en 15 s chrono, ce lisseur vous permet de vous préparer en un rien de temps. Et si vous avez la mauvaise idée de laisser le fer allumé, il s’éteint automatiquement. Mais ce n’est pas une raison pour ne jamais appuyer sur le bouton “Off”, on vous voit venir ! Ce lisseur permet ainsi de réaliser plus de coiffures que le Remington Keratin Protect S8540. Pour celles qui veulent réaliser mille et une coiffures, foncez vers le BaByliss ST481E.

Le plus abordable : le Remington Keratin Protect S8540

Bien que vous adoriez voir vos cheveux raides, vous êtes nombreuses à limiter votre utilisation du lisseur. Parce qu’avoir une belle chevelure c’est bien, mais avoir une chevelure tout court, c’est quand même mieux. L’ennemie numéro un, vous la connaissez toutes, c’est la chaleur, qui assèche vos cheveux. Mais bonne nouvelle : vous pouvez oublier les dommages causés par les fers grâce au Remington Keratin Protect S8540. Son principal atout, ce sont ses plaques en céramique imprégnées de kératine et d’huile d’amande. Elles lissent ainsi vos mèches tout en les hydratant. Super efficace ! À la sortie, vos cheveux sont coiffés et en meilleure santé.

Vous pouvez aussi sélectionner la température qui vous convient le mieux avec pas moins de neuf niveaux différents. Plus rapide que la vente des billets de la tournée de Beyoncé, le modèle au cordon rotatif chauffe en à peine 15 s d’après la marque. Dans la pratique, il faudrait un peu plus de temps d’après certaines utilisatrices. Vous aurez comme ça la possibilité d’admirer son beau rose gold vraiment classe. Et au cas où vous oublieriez de l’éteindre, il s’arrête tout seul au bout de 60 min. Ce qui ne vous empêche pas d’y penser ! Ce lisseur protège ainsi mieux les cheveux que le Dyson Corrale. Pour celles qui souhaitent un appareil efficace au prix très abordable, le Remington Keratin Protect S8540 vous appelle.

Le plus pratique : le Dyson Corrale

C’est le Graal des lisseurs. Si même pendant vos lissages, vous courez à droite à gauche en mode pile électrique, cet appareil va vous plaire. Pas besoin en effet de le brancher pour s’en servir, il possède une batterie inspirée des aspirateurs Dyson. Elle est par contre légèrement moins puissante, ne vous inquiétez pas, l’engin ne fait pas 3 kg. Le but n’est pas de vous aspirer entièrement non plus. Il n’empêche qu’avec son autonomie de 30 min, elle offre un confort supplémentaire. Pour charger le fer, vous avez à disposition une station portable qui s’emmène partout. En vacances, ou au bureau entre deux rendez-vous, vous pouvez ainsi profiter de ses plaques souples innovantes. Elles concentrent les cheveux au même endroit et les chauffent plus rapidement. À la clé, un rendu brillant, un fini lisse, et moins de dommages.

Des capteurs mesurent aussi 100 fois par seconde la température de l’appareil pour la garder constante. Elle reste ainsi similaire à celle que vous aviez choisie parmi les trois possibilités. Et vous vous doutez bien que ce fer ne pouvait pas que lisser la chevelure. Il joue aussi le rôle de boucleur avec sa forme incurvée. Wavy naturel ou boucles glamour, c’est à vous de décider. Testez une nouvelle coiffure chaque jour et donnez l’impression de passer votre vie chez le coiffeur. Un bon point pour l’égo et le porte-monnaie. Par mesure de sécurité, l’appareil s’éteint au bout de seulement 10 minutes sans activité. Seul bémol, il est un peu lourd par rapport à ses concurrents, alors musclez vos bras. Ce fer est logiquement plus efficace et maniable que le Remington Keratin Protect S8540. Pour celles qui sont prêtes à mettre vraiment le prix sur un appareil de qualité professionnelle, adoptez le Dyson Corrale.

Les questions que vous vous posez sur les lisseurs

Quel est le meilleur lisseur pour ne pas abîmer les cheveux ?

Tous les lisseurs de cette sélection ont leurs astuces pour prendre soin au maximum de vos cheveux. Mais s’il fallait en désigner un, le L’Oréal Steampod 3.0, avec sa technologie à la vapeur d’eau, hydrate directement la fibre pendant le lissage. Il est donc vraiment recommandé si vous avez une chevelure fragile.

Quel lisseur choisir ?

La réponse varie selon vos besoins, mais voici nos conseils. Si vous voulez un fer qui protège au maximum vos cheveux tout en les rendant bien raides et brillants, misez sur le L’Oréal Steampod 3.0. Le prix n’est en revanche pas accessible à tout le monde. Moins cher mais avec la possibilité d’onduler lui aussi les cheveux, le BaByliss ST481E est une bonne alternative. Et comme petit budget ne veut pas dire concession sur la qualité, le Remington Keratin Protect S8540 vous offre une belle coiffure lisse. Celles qui misent sur la qualité professionnelle et le côté pratique pourront se tourner vers le Dyson Corrale. À condition que le prix ne vous fasse pas partir en courant.

Quel lisseur vapeur choisir ?

Vous avez de la chance, nous vous avons sélectionné un lisseur vapeur haut de gamme rien que pour vous. Le L’Oréal Steampod 3.0 est souvent plébiscité, et ce n’est pas pour rien. Il crée de jolies mèches raides ou un wavy maîtrisé en endommageant le moins possible vos cheveux. Un combo qui donne envie. Et pour plus d’informations, c’est au-dessus.

Combien coûte le lisseur Dyson ?

Le Dyson Corrale est un lisseur de qualité professionnelle, sans fil qui plus est. Le prix se fait donc clairement ressentir. Le fer sera à vous pour la jolie somme de 449 € environ. Oui c’est le prix d’un loyer pour certaines, mais c’est un investissement beauté sur le long terme. Et il est souvent en promo : guettez les bonnes affaires !

Quel lisseur ressemble au Steampod version moins chère ?

Dans la veine du Steampod, le BaByliss ST481E est une alternative plus abordable mais très efficace. Avec lui, obtenez des coiffures lisses ou bouclées à l’envie comme le Steampod. Là où L’Oréal checke la chaleur 2 fois par seconde, le BaByliss ST481E propose la technologie Advanced Ceramics qui maintient elle aussi constante la température que vous avez choisie. Petite différence, quand le premier s’appuie sur la vapeur, le second lui préfère le chauffage céramique. Le BaByliss est finalement un peu le demi-frère du Steampod.

Quel lisseur est aussi un boucleur ?

Vous voulez le beurre et l’argent du beurre, et vous avez bien raison ! Nous avons en effet réussi à vous dégoter trois fers qui ont cette double capacité. Vous pouvez donc faire votre choix entre le L’Oréal Steampod 3.0, le BaByliss ST481E et le Dyson Corrale. Et comme vous avez lu tout notre guide, vous savez bien sûr lequel adopter.

Y a-t-il un lisseur en céramique ?

Vous avez de la chance puisque trois des quatre modèles de ce guide ont des plaques avec un revêtement en céramique. Un matériau qui a beaucoup d’avantages puisqu’il permet de réduire les frisottis, faire glisser plus facilement les cheveux et diffuser une chaleur constante. La fibre capillaire est donc moins abîmée. Que du positif ! Pour tester ou retester la céramique, découvrez le BaByliss ST481E, le Remington Keratin Protect S8540 et le Dyson Corrale.

