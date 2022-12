Comment la série Mercredi donne des envies de mode gothique

La série Mercredi (Wednesday) de Netflix, où l’actrice Jenna Ortega interprète une enfant de la famille Addams devenue adolescente dans un pensionnat, relance les tendances gothiques et dark academia sur Pinterest, Depop, et TikTok.

C’est actuellement la série la plus regardée sur Netflix. Mercredi (Wednesday) suit les tribulations d’une enfant de la famille Addams dans sa nouvelle école, Nevermore Academy. Incarnée par l’actrice Jenna Ortega, l’héroïne marque les esprits, en particulier ceux de la génération Z (née après 1995) qui peuvent particulièrement s’y identifier. Au point que Mercredi devient déjà une icône de mode.

Mercredi (Wednesday), icône de mode gothique et dark academia

Car l’adolescente a un style bien défini, piqué d’inspirations gothiques. Les puristes du genre peuvent s’insurger, mais toujours est-il que c’est comme ça que le grand public le résume. Depuis sa première apparition dans le New Yorker en 1938, Mercredi entretient en effet une allure sombre, en noir et blanc, le regard volontiers charbonneux. De quoi inspirer toute une génération bercée par des crises politiques, sociales, économiques et écologiques, qui se superposent plutôt que de se succéder.

Le succès du style de Mercredi s’explique peut-être aussi parce qu’il s’avère relativement facile à copier. À commencer par son look signature : une robe noire à manches longues, avec un col de chemise blanc. Si la série s’ouvre sur cette tenue, le personnage développe son allure au fil des épisodes, ce qui lui offre une dégaine plus contemporaine, adoptable dans la vraie vie sans que cela ressemble à un déguisement. Chemise blanche, cravate noire, blazer preppy en nuances de gris, vêtements carbone, dentelle et résille sont au rendez-vous. Une partie du grand public y a déjà été sensibilisé et en a peut-être déjà plein ses placards vu le succès de l’esthétique dark academia sur TikTok depuis 2020.

La série Mercredi (Wednesday), égérie de l’esthétique dark academia.

Pinterest, Depop et TikTok s’affolent pour le style de Mercredi (Wednesday)

Comme le relève le Guardian, Pinterest rapporte déjà que les requêtes autour du style du personnage ont été multipliées par 50 depuis le début de la série sur Netflix, par rapport à l’année précédente. Constat similaire du côté du site de revente de vêtements entre particuliers Depop, qui relève un bond de 1000 % sur cette thématique depuis début décembre. Sur TikTok, toujours à la pointe des tendances aux yeux de la GenZ, les vidéos de la série et les anonymes qui s’en inspirent font facilement des millions de vues. Bref, ce n’est pas Halloween qui joue les prolongations, mais bien Mercredi qui résonne avec aujourd’hui.

Sur TikTok, les vidéos autour de la série Wednesday de Netflix font facilement des millions de vues.

