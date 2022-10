Lizzo, Paris Hilton, Kim Kardashian… Les meilleurs déguisements d’Halloween des stars

Lizzo en Marge Simpson, Paris Hilton en Sailor Moon ou encore Kim Kardashian en Mystique des X-Men : aux États-Unis, les célébrités mettent le paquet pour leur costume d’Halloween, avant même le 31 octobre. Best-of anti-panne d’inspiration.

Chaque année, les célébrités mettent le paquet pour leur déguisement d’Halloween. A fortiori du côté des États-Unis, où cette fête consiste moins à avoir l’air le plus effrayant possible que de réaliser la transformation physique la plus flatteuse et impressionnante. Avant même le 31 octobre, nombreuses sont les stars à avoir déjà révélé leur costume pour cette célébration de la veillée de la Toussaint. Florilège qui pourrait bien vous inspirer quelques idées de déguisement d’Halloween de dernière minute.

Lizzo en Marge Simpson

La chanteuse Lizzo s’est déguisée en Marge Simpson.

Chlöe Bailey en Storm

La chanteuse Chlöe Bailey s’est déguisée en Ororo Munroe, alias Tornade (« Storm » en version originale) super-héroïne évoluant dans l’univers Marvel, comme dans les X-Men.

Addison Rae en Lady Gaga

La TikTokeuse star Addison Rae s’est déguisée en Lady Gaga lors de sa fameuse performance de « Paparazzi » aux VMA en 2009.

Ciara et sa fille en Venus et Serena Williams

La chanteuse Ciara et sa fille Sienna Princess Wilson ont recréé une campagne de promotion de lait culte avec les sœurs championnes de tennis Venus et Serena Williams.

Kim Kardashian en Mystique

La reine des gaines Kim Kardashian s’est glissée dans la peau bleue de Raven Darkhölme, alias Mystique, super-vilaine évoluant dans l’univers Marvel.

Hayley Kiyoko et Becca Tilley en Daphné et Vera

En couple, l’actrice Hayley Kiyoko et l’ancienne candidate de télé-réalité Becca Tilley, ont incarné la romance qu’on rêvait de voir dans Scooby-Doo entre Daphné et Vera (Velma dans la version originale dont le personnage vient d’ailleurs de faire son coming-out).

Kendall Jenner en Jessie de Toy Story

La mannequin Kendall Jenner s’est déguisée en Jessie, personnage de cow-girl de Toy Story.

Keke Palmer en Raiponce

L’actrice Keke Palmer s’est déguisée en princesse Raiponce.

Paris Hilton en Sailor Moon

La riche héritière devenue militante contre les violences éducatives Paris Hilton s’est déguisée en Bishōjo Senshi Sailor Moon.

Megan Fox et Machine Gun Kelly en Pamela Anderson et Tommy Lee

Megan Fox et son mari Machine Gun Kelly se sont déguisés en l’ancien couple de sex-symbols Pamela Anderson et Tommy Lee.

Hailey Bieber en mariée du défilé Yves Saint Laurent haute couture 1999

Capture d’écran Instagram.

La mannequin Hailey Bieber s’est déguisée en Laetitia Casta clôturant le défilé Yves Saint Laurent haute couture 1999.

Crédit photo de Une : Captures d’écran Instagram.