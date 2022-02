Sulfureuse, mais pas seulement : pourquoi Pam & Tommy me laisse un goût amer

La série Hulu sur la sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee est attractive et bien réalisée mais néglige la descente aux enfers de Pamela Anderson.

Si vous êtes une lectrice assidue de la presse spécialisée dans le divertissement, vous n’avez pas pu louper les gros titres sur la série Hulu diffusée en France sur Disney+ Pam & Tommy.

« Rock’n’roll », « sulfureuse », « fascinante », « décoiffante » les adjectifs (et les journalistes derrière eux) sont nombreux à encenser le programme diffusé depuis ce 2 février sur la plateforme de streaming américaine.

Mais peut-on vraiment utiliser des termes aussi légers, voire sexy, que « sulfureux » pour décrire l’enfer traversé par la principale concernée ? À mes yeux, rien n’est moins sûr…

Pam & Tommy, série légère pour sujet sérieux

C’est en 1989 que Pamela Anderson se fait connaître du grand public grâce à son rôle de secouriste au maillot de bain échancré dans Alerte à Malibu.

Parce qu’elle est blonde, splendide et dénudée, l’actrice devient immédiatement un sex-symbol, le fantasme du monde entier, et enchaîne les couvertures de magazines.

En 1995, Pamela épouse le rockeur Tommy Lee (fondateur et batteur du groupe Mötley Crüe), rencontré quelques jours seulement auparavant, et ensemble ils filment leurs ébats pendant leur lune de miel.

La vidéo, dérobée par Rand Gauthier, un homme évidemment malintentionné, est rapidement diffusée sur Internet.

Si le Web n’est pas à l’époque aussi incontournable qu’aujourd’hui, la sextape volée est largement partagée et fait la une de l’actualité, propulsant Pamela Anderson, déjà fragilisée psychologiquement par sa popularité mondiale, dans une spirale infernale d’humiliation.

Désormais sujette aux moqueries (quand son époux est ovationné et toujours qualifiée de star du rock), Pamela voit sa carrière dégringoler doucement. Elle devient une icône blessée, et la risée d’un public sexiste et sans pitié.

Et c’est précisément la descente aux enfers de l’actrice, sa triste et impensable vérité, qui aurait selon moi dû être le sujet de Pam & Tommy.

Mais c’était sans compter sur ceux qui se sont approprié son histoire pour n’en faire qu’un produit de divertissement léger, dont le ton — en effet rock’n’roll et passionnel — masque la toxicité de l’affaire.

Pam & Tommy, une série agréable, mais…

Si la mini-série Pam & Tommy s’ingère aussi facilement qu’un croissant aux amandes, elle est loin d’être à la hauteur de ce que j’attendais d’elle.

Certes, ses acteurs Lily James et Sebastian Stan sont parfaitement grimés en les personnes qu’ils imitent ; certes la série est bien produite, parfaitement conduite, dynamique… un beau divertissement, en somme.

Mais elle demeure néanmoins, à mes yeux, problématique.

D’abord parce qu’elle privilégie la distraction du public plutôt que la profondeur du sujet qu’elle traite ; ensuite parce qu’elle a complètement négligé l’impact qu’elle pourrait avoir sur sa principale concernée.

Vous nous direz : ce n’est pas le problème des créateurs, qui proposent une série à une plateforme de streaming. C’est leur boulot, après tout.

Mais quid de la morale ? Quid de l’éthique ?

En effet, Pam & Tommy néglige — bien qu’elle l’évoque, mais trop légèrement selon moi — le vacillement de la santé mentale de Pamela Anderson. Cette dernière a notamment expliqué en 2015, au magazine Vanity Fair, qu’elle tient pour responsable de sa fausse couche cette affaire de sextape.

Et pour moi, c’était ça LE sujet à privilégier, plutôt que la relation amoureuse (toxique) de Pam et Tommy. D’autant qu’il y avait matière à raconter, avec tout ce que l’actrice a expliqué publiquement sur cette période douloureuse, toujours à Vanity Fair :

« Je ne comprends pas ce qui motive quelqu’un à voir la vie intime d’autres personnes. Ça a été très, très difficile, une pression vraiment énorme. »

Pamela Anderson n’a jamais donné son accord pour Pam & Tommy

Ainsi, et en toute logique, l’actrice d’aujourd’hui 54 ans n’a jamais donné son accord pour que son histoire soit travestie et fasse les beaux jours de Hulu.

La production l’aurait d’ailleurs consultée lors de la pré-production, et l’actrice aurait refusé catégoriquement de donner son aval pour le projet.

Une source proche de l’actrice a confié au magazine The Sun :

« Pamela n’a pas l’intention de regarder cette série. »

Par ailleurs, Courtney Love, une très bonne amie de Pamela, a tenu à donner son avis sur le projet dans un post Instagram depuis supprimé :

« Tous les producteurs, ingénieurs, propriétaires des studios regardaient cette sextape avec une joie mal intentionnée. C’était dégueulasse. J’ai interdit à quiconque d’en parler. Cela a détruit la vie de mon amie. La sienne et celles de ses enfants. »

Il n’est pas rare que la vie privée de personnalités publiques fassent l’objet de fictions sans l’accord des principaux concernés. Ce fut récemment été le cas avec Spencer, le biopic uchronique de Pablo Larrain, qui imaginait la vie de Lady Diana dans la demeure de vacances des Windsor — lesquels n’ont pas eu leur mot à dire.

Néanmoins, et dans ce cas précis, la fiction s’attaquait à une famille royale suffisamment blindée, conseillée, entourée et nombreuse pour affronter un simple film sur le mauvais traitement qu’elle a réservé à sa princesse.

Dans Pam & Tommy, les circonstances sont tout autres. Il est en effet de notoriété publique que Pamela Anderson a traversé l’horreur après la diffusion de cette sextape. Elle est une victime d’un système sexiste et terrifiant.

Il est dès lors pertinent de se demander quelles retombées ce programme, dont elle n’a consenti ni à l’écriture, ni à la diffusion, pourraient avoir sur sa vie personnelle et sa santé mentale…

Pam & Tommy, couple sulfureux… pour ne pas dire toxique ?

Autre souci que je ne peux passer sous silence : la manière dont est dépeint le couple Pamela/Tommy, dans le programme, a un petit goût de malaise, pour ne pas dire de dangerosité.

En effet, si la plupart des médias qualifient le couple formé à l’écran par Lily James et Sebastian Stan de « rock’n’roll » et de « sulfureux », ont-ils seulement conscience de ce que ce couple était vraiment ?

On rappelle que Pamela Anderson a plusieurs fois été victime de violences conjugales pendant son mariage avec Tommy Lee, qui a écopé de 6 mois de prison pour l’avoir violentée, d’après les archives du New York Times.

Ainsi, il convient de ne pas glamouriser, comme le programme a selon moi tendance à le faire (bien qu’il montre parfois combien Tommy Lee est un homme problématique), la relation de Pamela Anderson et Tommy Lee, sous peine de verser non plus dans la négligence mais dans la dangerosité.

Vous savez à présent tout sur Pam & Tommy, ses qualités comme ses aspects problématiques. Si vous souhaitez vous faire votre propre avis, direction Disney+.

