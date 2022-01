Pam & Tommy, la série sur la sextape volée de Pamela Anderson, donne envie… mais son contexte interroge

Lily James est Pamela Anderson dans Pam & Tommy, la mini-série sur la sextape volée de la star des années 1990. Si la bande-annonce est alléchante, le fait que la principale concernée soit réfractaire au projet nuance notre appréciation.

Rocambolesque histoire que celle dont s’empare Hulu pour nous divertir.

Celle de Pamela Anderson et son mari de l’époque Tommy Lee, batteur du groupe Mötley Crüe (dont tous les membres étaient absolument infernaux et incontrôlables si l’on en croit le biopic The Dirt, disponible sur Netflix), qui se sont fait dérober leur sextape tournée lors de leur lune de miel par des voleurs aux méthodes sophistiquées.

Une histoire qui a marqué les années 1990, et a été lourde de conséquences pour Pamela Anderson. Pam & Tommy débarquera le 2 février sur Disney+.

La bande-annonce de Pam & Tommy est là

À première vue, difficile de la reconnaître. Pourtant, c’est bien Lily James, l’interprète de Cendrillon aperçue également dans Baby Driver et Le Cercle littéraire de Guernesey, qui prête ses traits à Pamela Anderson dans cette mini-série signée Robert Siegel (Big Fan, Cruise).

Il faut dire qu’elle est quasiment méconnaissable avec les sourcils archi-épilés, une cascade de cheveux blonds crêpés et l’éternel maillot de bain rouge d’Alerte à Malibu, arborés par l’actrice et ancienne playmate dans les années 1990.

Dans Pam & Tommy, avec son partenaire à l’écran Sebastian Stan (le Winter Soldier himself), Lily James aura la lourde tâche de retranscrire l’un des moments de vie traumatisants de Pamela Anderson : le vol de sa sextape par deux électriciens. Une vidéo dérobée à son insu, copiée et partagée en masse, jusqu’à ce qu’elle devienne le sujet de toutes les conversations et ait des répercussions terribles, à tous les niveaux, sur la vie de la jeune femme — privée, professionnelle, financière.

La série, si elle est largement partagée sur les réseaux sociaux sous la description « l’histoire d’amour sulfureuse de Pamela Anderson et Tommy Lee », devrait se concentrer sur les retombées terribles de cette sextape.

On espère au passage que le programme ne glamourisera pas l’histoire d’amour entre les deux stars : Pamela Anderson a plusieurs fois été victime de violences conjugales pendant ce mariage et même après, son ex-époux écopant d’ailleurs de 6 mois de prison pour l’avoir violentée, d’après les archives du New York Times.

Pamela Anderson ne compte pas regarder la série

Alors que la mini-série de Hulu porte sur elle, Pamela Anderson n’aurait pas donné sa bénédiction pour qu’on s’empare de son histoire. La production l’aurait d’ailleurs consultée lors de la pré-production, et l’actrice aurait refusé catégoriquement donner son aval pour le projet.

Une source proche de l’actrice a ainsi confié au magazine The Sun :

« Pamela n’a pas l’intention de regarder cette série. »

Par ailleurs, Courtney Love, une très bonne amie de Pamela, a tenu à donner son avis sur le projet :

« Tous les producteurs, ingénieurs, propriétaires des studios regardaient cette sextape avec une joie mal intentionnée. C’était dégueulasse. J’ai interdit à quiconque d’en parler. Cela a détruit la vie de mon amie. La sienne et celles de ses enfants. »

L’autrice et interprète, a poursuivi :

« Ça lui a causé un traumatisme immense à elle, sa famille, sa communauté et cela a impacté ses finances. »

Avec ces témoignages, et considérant l’impact que cette série pourra avoir sur la femme qu’elle présente, il n’est plus possible de regarder Pam & Tommy comme un simple divertissement, mais comme un potentiel vecteur de traumatisme supplémentaire pour la principale concernée.

Ce qui affectera de facto notre rapport au projet, et le vôtre aussi sans doute.

