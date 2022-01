Le film Les SEGPA, produit par Hanouna, crée le malaise et la polémique

Le présentateur télé Cyril Hanouna, qui rêvait politique et cinéma, inflige à Internet la bande-annonce d’un film méprisant et réducteur sur les élèves de SEGPA, et fait grincer des dents.

Difficile d’échapper aux griffes acérées du présentateur star de C8, qui officie désormais bien au-delà de la chaine qui l’emploie.

Chouchou de la télévision, celui qui murmure à l’oreille des célébrités en tous genres, de la pop culture à la politique, Cyril Hanouna se retrouve désormais en librairies (avec son livre Ce que m’ont dit les Français paru en 2021) ainsi qu’au cinéma.

Son dernier projet en date ? La co-production du film Les SEGPA, dont l’animateur a posté le 3 janvier la bande-annonce sur ses réseaux-sociaux, déchainant le courroux de nombreux professeurs, élèves et internautes.

Les SEGPA, une bande-annonce qui crée la polémique

Avant de pointer Hanouna du doigt, il convient de préciser que le film Les Segpa est l’adaptation d’une série éponyme qui cartonne sur Youtube. La chaine cumule à elle seule quelques 1,96 million d’abonnés, et crée l’événement depuis 2016.

Celui que Sophia Aram décrit comme un « gourou des temps modernes » officie ici comme co-producteur, aux côtés de Kallouche cinéma et Mandarin cinéma, de cette adaptation signée Hakim et Ali Bougheraba.

Cyril Hanouna a ainsi posté en grande pompe sur son compte Twitter la bande-annonce dudit film le 4 janvier, et celle-ci n’a pas plu à tout le monde.

🚀 Nouveauté 2022 ! Content de vous présenter la bande annonce du film les SEGPA.

Je suis en En co- production avec kallouche cinéma et mandarin cinéma. 🙌 ❤️

Sortie en avril ! un film de Hakim et Ali Bougheraba pic.twitter.com/54Sp2kOtZl — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) January 2, 2022

Et pour cause : cette minute de trailer conjugue à elle seule des images stéréotypantes, voire franchement dégradantes, pour les élèves de Segpa qui souffrent déjà quotidiennement de stigmatisation.

Pour rappel, et selon la définition du service public, une classe Segpa accueille les jeunes de la 6e à la 3e présentant des difficultés scolaires importantes et ne pouvant pas être résolues par des actions d’aide scolaire et de soutien.

Des élèves souvent moqués au sein même de leur établissement (on en veut pour preuve ce qu’on a pu nous-même constater sur les bancs du collège) qui sont dans cette bande-annonce représentés comme des adolescents mal-élevés, cruels, feignants, aux parents tout aussi impolis, violents et paresseux.

Des clichés méprisants et réducteurs, mal justifiés par le genre de la comédie, qui font grincer des dents les internautes — tout particulièrement les professeurs de collège, nombreux à avoir réagi, parmi lesquels Rachid Zerrouki, enseignant en Segpa et auteur de Les Incasables, qui explique combien les élèves en difficulté subissent la stigmatisation et la moquerie :

A un mois de passer le Brevet professionnel, mes élèves seront donc caricaturés au cinéma comme cela a déjà été fait sur Youtube. On les fera passer pour des abrutis, martyrisant ainsi une confiance en eux déjà bien délabrée. Vraiment j'en peux plus https://t.co/XQJXbKSNza — Rachid l'instit (@rachidowsky13) January 2, 2022

Nos élèves de SEGPA sont marqués par ces mauvaises blagues et ces caricatures à répétition. Chacune est une simple blessure à l'ego mais leur amoncellement quotidien est un supplice aux séquelles psychologiques impérissables. — Rachid l'instit (@rachidowsky13) January 2, 2022

Vous êtes un triple pitre. De vous on s’en fout, mais on se fiche moins des gamins de segpa qui subissent vos moqueries débiles et stigmatisantes. Je vous souhaite vraiment de faire un bide phénoménal avec cette daube, ce serait plus que mérité. — Laurence De Cock (@debatdecole1) January 2, 2022

Ah bah c'est super. On passe notre temps à déconstruire les préjugés sur le handicap, les élèves à besoin particulier et leur prise en charge, et t'as ces cons qui se sont dit « Tiens, si on allait faire passer les élèves de Segpa pour des débiles violents et mal élevés ! ». — CraPahuteuse en Éducation 💉💉💉 (@apprentiecpe) January 2, 2022

Cyril Hanouna, accusé ad hominem sur Twitter, ne s’attendait sans doute pas à ce que la toile se déchaine au moment de la publication de la bande-annonce.

Qu’il se rassure toutefois : nombreux sont ses fidèles et autres pourfendeurs du « on peut rire de tout » à défendre le projet, arguant que ceux qui le critiquent n’ont pas encore eu vu le film.

D’ordinaire, on acquiescerait vigoureusement, étant nous-mêmes lassées du sempiternel « jugement avant-séance », mais dans ce cas précis, on ravise notre propre doctrine : les élèves en difficulté méritent qu’on les aide mieux plutôt qu’on les stigmatise, d’autant plus en période de Covid où les jeunes montrent des signes d’épuisement côté santé mentale.

À lire aussi : Cette nouvelle ressource vole au secours des étudiants ayant des problèmes de santé mentale