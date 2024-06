Sur Netflix, 3 films inspirés de faits réels qui vont vous captiver ce week-end

Que vous soyez fans de thrillers, de drames ou de sensations extrêmes, voici 3 films repérés sur Netflix qui vont vous faire frissonner.

Vous avez déjà englouti les meilleures mini-séries inspirées de faits réels sur Netflix ? On a de quoi remettre ça. Des sensations fortes, des meurtres glaçants ou des scandales de pédocriminalité dans l’Église française, voici trois films Netflix aussi divers qu’excellents, tous inspirés d’histoires vraies. Accrochez-vous, ces histoires vous glaceront le sang.

Grâce à Dieu : le fléau de la pédocriminalité dans l’Église française

Sorti en 2018, Grâce à Dieu est l’un des meilleurs films sur Netflix. Réalisé par François Ozon qui suit l’histoire de trois hommes – Alexandre, François et Emmanuel – qui, des décennies après avoir été abusés sexuellement par un prêtre catholique, décident de briser le silence.

Le film s’inspire de l’affaire Preynat, du nom du prêtre Bernard Preynat, qui a été accusé d’abus sexuels sur de nombreux enfants dans les années 1980 et 1990. En 2015, les victimes ont commencé à se manifester publiquement, menant à un procès médiatisé et à une condamnation du prêtre en 2020. Le film explore leur lutte pour la justice et leur tentative de reconstruction personnelle face à un système ecclésiastique borné à nier ses crimes.

Le film est un tour de force émotionnel et politique. C’est une tribune aux victimes qui, malgré la douleur et les traumatismes, dénoncent les criminels et les silences complices. Le film est porté par Melvil Poupaud, Denis Ménochet et Swann Arlaud (Anatomie d’une chute), des comédiens bouleversants et admirables.

Meurtres sans ordonnance : l’infirmier tueur en série

Amy, infirmière attentionnée et mère célibataire souffre d’un grave problème cardiaque et se retrouve poussée à bout par des gardes nocturnes éreintantes dans l’unité des soins intensifs où elle travaille. Par chance, elle finit par trouver de l’aide auprès d’un nouveau collègue prévenant et empathique, Charlie. Passant de longues nuits ensemble à l’hôpital, les deux soignants se lient d’une amitié solide et dévouée. Pour la première fois depuis des années, Amy se remet à croire à un avenir pour elle et ses filles. Cependant, quand une série mystérieuse de décès de patients déclenche une enquête qui désigne Charlie comme suspect principal, Amy est obligée de risquer sa vie et la sécurité de ses enfants pour découvrir la vérité.

Meurtres sans ordonnance est un thriller tout en suspens basé sur l’histoire vraie de Charles Cullen, un infirmier accusé d’avoir tué des dizaines de patients dans divers hôpitaux américains. Le film suit l’enquête menée par une collègue infirmière et les détectives pour arrêter Cullen avant qu’il ne fasse d’autres victimes.

Charles Cullen, surnommé l’Ange de la Mort, est l’un des tueurs en série les plus prolifiques de l’histoire des États-Unis. On estime qu’il pourrait être responsable de la mort de plusieurs centaines de patients. Son arrestation en 2003 a révélé les failles d’un système hospitalier qui, par peur des scandales, avait souvent transféré Cullen d’un établissement à un autre sans mener d’enquêtes approfondies sur les décès suspects…

Perdus dans l’Arctique : une expédition dans l’enfer des glaciers

Perdus dans l’Arctique suit l’histoire incroyable (mais bien bien réelle) de deux explorateurs danois, Ejnar Mikkelsen et Iver Iversen, qui, en 1909, tentent de prouver que le Groenland est une île unique et indivisible. Ils défiaient ainsi les revendications des États-Unis sur une partie du territoire.

En luttant contre des conditions climatiques extrêmes, ils se retrouvent isolés dans l’Arctique, confrontés à la faim, aux blessures et à la folie, et ce, pendant deux ans. Le film est notamment porté par Nikolaj Coster-Waldau, bien connu pour son rôle de Jaime Lannister dans Game of Thrones. Le film nous immerge dans un désert de glace, et c’est aussi inhospitalier que sublime.

