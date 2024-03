Sur Netflix, 5 films feel-good pour un long week-end en famille

Ce week-end de Pâques, on a pas droit à une mais deux soirées canapé-télé, avec le dimanche soir en cadeau. L’occasion parfaite de se réunir en famille devant le petit écran et de dévorer un maximum de chocolats.

Installez-vous confortablement, invitez tout le monde, les petits comme les plus âgés, et c’est parti pour une sélection des meilleurs films qui mettront toute la famille d’accord !

Arrête-moi si tu peux : le plus espiègle

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l’art de l’escroquerie. Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, médecin, professeur d’université ou encore assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l’apparence stricte, fait de la traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste pendant longtemps insaisissable…

S’il y a des personnes de votre famille qui n’ont pas encore vu Arrête moi si tu peux, il faut absolument que cela change ! Certes, c’est un Steven Spielberg : autant dire qu’il n’y a pratiquement aucune chance que le film soit mauvais. Mais si l’on a choisi ce film-là parmi tous les chefs-d’œuvre du maître, c’est en partie pour son casting 5 étoiles puisque Leonardo DiCaprio et Tom Hanks incarnent ce jeu du chat et de la souris (aux côtés de Christoher Walken, Amy Adams et Martin Sheen.

Accrochez-vous, car le film est rempli de 1000 rebondissements et gardez l’œil ouvert, car Frank Abagnale Jr. se cache là où vous ne l’attendez pas !

Les demoiselles de Rochefort : le plus entraînant

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elle vivent dans la musique comme d’autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin…

Cette comédie musicale française signée Jacques Demy est une explosion de couleurs, de musique, de romance et même d’humour pince-sans-rire. Suivez les sœurs jumelles Delphine et Solange alors qu’elles cherchent l’amour à Rochefort. Avec ses chorégraphies enjouées et ses chansons inoubliables, le film est un tourbillon d’émotions et de romance qui nous reste en mémoire longtemps.

M3gan : le plus flippant (et drôle)

M3egan est un miracle technologique, une cyber-poupée dont l’intelligence artificielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et l’allié le plus sûr des parents. Conçue par Gemma, la brillante roboticienne d’une entreprise de jouets, M3gan peut écouter, observer et apprendre tout en devenant à la fois l’amie et le professeur, la camarade de jeu et la protectrice de l’enfant à qui elle est liée. Gemma va tester le modèle sur sa nièce, Caddy.

M3gan est une sorte de faux film d’horreur, où la terreur laisse surtout place au cringe et à un cynisme qui frise presque la comédie. Et c’est réussi.

Ce dont parle M3gan à travers la métaphore de cette poupée capable de tous les exploits technologiques, c’est de ces générations d’enfants nés avec des caméras, des algorithmes, des enregistreurs, de TikTok, des intelligences artificielles dans le berceau. Contrairement à Chucky ou Annabelle, M3gan met en scène avec un humour grinçant la façon dont le capitalisme bousille les rapports humains, à commencer par l’éducation des enfants. Et c’est réussi.

Charlie et la Chocolaterie : le plus gourmand

Quelle meilleure occasion que le week-end de Pâques et ces fontaines de chocolat pour dévorer le film qui donne le plus faim de l’histoire du cinéma ?

En plus de faire découvrir aux plus jeunes un film de notre enfance, revoir Charlie et la Chocolaterie est aussi l’occasion de constater que Charlie et la Chocolaterie n’avait rien d’une simple douceur sucrée. Il poussait à fond les curseurs de l’ironie, du cynisme, du pied de nez aux parents qui élèvent leurs enfants en les gavant d’écrans, de gras, d’argent. Il mettait en scène un vrai fou (Willy Wonka), un enfant modèle dans tout ce qu’il a d’un peu ennuyeux (Charlie) et des vrais sales gosses (près de vingt ans plus tard, on n’a pas oublié le « Crève ! Crève ! Crève ! » du petit Mike nerveux, hyperactif et agressif ou le « Daddy, je veux un nouveau poney ! » de la jeune Veruca dont l’air faussement angélique n’a rien perdu de son cringe.)

The Blind Side, le plus sportif

Réalisé par John Lee Hancock, The Blind Side est l’histoire vraie de Michael Oher, un jeune sans-abri, alors qu’il trouve une nouvelle maison chez les Tuohy, une famille aisée. Le film explore son parcours vers la réussite en tant que joueur de football américain, avec Sandra Bullock dans le rôle de Leigh Anne Tuohy, qui lui offre bien plus que l’hospitalité.

Pour sa performance, Sandra Bullock a remporté plusieurs récompenses prestigieuses dont l’Oscar de la meilleure actrice et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Bien qu’il n’ait pas joui d’une sortie en salles en France, le film était aussi nommé parmi les meilleurs films aux Oscars. Film feel-good par excellence, le film compte parmi l’un des plus appréciés par les abonnés de la plateforme.

