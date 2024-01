Anatomie d’une chute, Barbenheimer, dates : tout savoir sur les Oscars 2024

Anatomie d’une chute est l’un des favoris des Oscars, avec cinq nominations, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. En attendant de connaître le résultat final le 10 mars, voici tout ce qu’il faut savoir sur la 96 eme cérémonie des Oscars.

On a parlé des BAFTA anglais, des Emmy anglais ou encore du prix Lumière en France. Cette fois, c’est au tour de la plus grande cérémonie de cinéma au monde d’entrer en jeu. Ce mardi 23 janvier, l’Académie des Oscars a révélé les noms et les titres des talents et des œuvres qui pourront prétendre aux prestigieuses statuettes dorées. En attendant la cérémonie le 10 mars, voici tout ce qu’il faut savoir sur la 96e cérémonie des Oscars.

Le triomphe d’Anatomie d’une chute

Après avoir triomphé aux Golden Globes et à l’Académie des Lumières, la Palme d’or cannoise signée Justine Triet a été nommée dans pas moins de 5 catégories aux 96e Oscars dans les catégories suivantes : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleur actrice pour Sandra Hüller, et meilleur montage.

Oppenheimer : grand favori de la compétition

Treize : c’est le nombre de nominations décrochées par le biopic de Christopher Nolan sur le père de la bombe atomique. Le film peut ainsi prétendre à la statuette du Meilleur Film et du Meilleur réalisateur.

On regrette cependant l’absence de Margot Robbie pour Barbie, qui n’apparait pas parmi les meilleures actrices, tandis que Greta Gerwig est également boudée parmi les auteurices en lice pour la meilleure réalisation.

La Passion de Dodin-Bouffant absent

La France l’avait préféré à Anatomie d’une chute, mais les Oscars ne l’ont pas invité à la fête. La Passion de Dodin-Bouffant ne fait pas partie des nominés.

Célébrer les meilleurs films de 2023

La 96e cérémonie des Oscars récompensera les meilleurs films de 2023, ainsi que les talents issus de cette industrie. Depuis 1929, les Oscars sont organisés par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui regroupe plus de 10 500 réalisateurs, techniciens, artistes et professionnels issus du monde du cinéma.

Un événement dédié aux métiers de la création cinématographique

Les Oscars sont organisés par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, association professionnelle et communauté mondiale de plus de 10 500 artistes, cinéastes et techniciens travaillant dans le domaine du cinéma. La présidente de l’Académie est, depuis août 2022, la productrice Janet Yang.

La cérémonie vise à récompenser chaque année les métiers de la création cinématographique. Si les films américains sont principalement représentés, une statuette pour le meilleur film international est décerné depuis les années 1950. D’autre part, certains longs-métrages non-américains peuvent être représentés dans les autres catégories en raison de leur « qualité exceptionnelle » (comme The Artist en 2012 ou Parasite en 2020).

Qui présentera la cérémonie ?

La cérémonie sera présentée pour la quatrième fois par l’acteur, humoriste, producteur et animateur américain Jimmy Kimmel. Ce dernier était déjà le présentateur de la 89e (2017), 90e (2018), et 95e (2023) cérémonies.

Quand auront lieu les Oscars 2024 ?

La cérémonie se déroulera le 10 mars 2024, de 19h à 22h30 (soit de 1h à 4h30 pour l’heure française).

Où aura lieu la cérémonie

Comme chaque année depuis 2002, le Dolby Theatre d’Hollywood à Los Angeles servira de décor au prestigieux évènement, dans une salle pouvant accueillir 3 400 spectateurs.

