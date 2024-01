Oppenheimer écrase Barbie, Anatomie d’une chute s’impose : voici les nominations aux Oscars 2024

S’il faudra attendre le 10 mars pour savoir qui décrochera la prestigieuse statuette dorée, l’Académie des Oscars vient de dévoiler la liste complète des films en compétition. Parmi eux, les désormais incontournables Anatomie d’une chute, Barbie, Oppenheimer ou encore Killers of the Flower Moon. Une belle cuvée, dont voici la liste complète.

Les Oscars 2024 ont la couleur des films qui ont fait l’actualité en 2023. Anatomie d’une chute repart avec cinq nominations, dont celle du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleure actrice pour Sandra Hüller et du meilleur montage. À ses côtés, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, The Zone of Interest et Pauvres Créatures s’avancent comme les concurrents les plus féroces de la compétition.

Rendez-vous le 10 mars pour savoir qui décrochera la prestigieuse statuette dorée ! En attendant, voici toutes les nominations.

Meilleur film

American Fiction, de Cord Jefferson

Anatomie d’une chute, de Justine Triet

Barbie, de Greta Gerwig

Winter Break d’Alexander Payne

Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese

Maestro, de Bradley Cooper

Oppenheimer, de Christopher Nolan

Past Lives, de Celine Song

Pauvres Créatures, de Yórgos Lánthimos

La Zone d’intérêt, de Jonathan Glazer

Meilleur réalisateur

Justine Triet pour Anatomie d’une chute

Martin Scorsese pour Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan pour Oppenheimer

Yorgos Lanthimos pour Pauvres Créatures

Jonathan Glazer pour La Zone d’intérêt

Meilleure actrice

Annette Bening dans Nyad

Lily Gladstone dans Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute

Carey Mulligan dans Maestro

Emma Stone dans Pauvres créatures

Meilleur acteur

Bradley Cooper dans Maestro

Colman Domingo dans Rustin

Paul Giamatti dans Winter Break

Cillian Murphy dans Oppenheimer

Jeffrey Wright dans American Fiction

Meilleure actrice dans un second rôle

Emily Blunt dans Oppenheimer

Danielle Brooks dans La Couleur pourpre

Jodie Foster dans Nyad

Da’Vine Joy Randolph dans Winter Break

America Ferrera dans Barbie

Meilleur acteur dans un second rôle

Sterling K. Brown dans American Fiction

Robert De Niro dans Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. dans Oppenheimer

Ryan Gosling dans Barbie

Mark Ruffalo dans Pauvres créatures

Meilleur film international

Moi, capitaine, de Matteo Garrone (Italie)

Perfect Days, de Wim Wenders (Japon)

Society of the Snow, de J. A. Bayona (Espagne)

The Teachers’ Lounge, d’Ilker Çatak (Allemagne)

La Zone d’intérêt, de Jonathan Glazer (Royaume-Uni)

Meilleur scénario adapté

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pauvres créatures

Zone d’intérêt

Meilleur scénario original

Anatomie d’une chute

Winter Break

May December

Past Lives

Maestro

Meilleure photographie

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Pauvres Créatures

Meilleur film d’animation

Le Garçon et le héron

Élémentaire

Nimona

Spider-man : Across the Spider-Verse

Robot Dreams

Meilleur court métrage d’animation

Letter to a Pig, de Tal Kantor

Ninety-Five Senses, de Jared Hess et Jerusha Hess

Pachyderme, de Stéphanie Clément

Our Uniform, de Yegane Moghaddam

War Is Over ! Inspired by the Music of John & Yoko, de Dave Mullins

Meilleur film documentaire

Bobi Wine : The People’s President, de Christopher Sharp, Moses Bwayo

The Eternal Memory, de Maïté Alberdi

20 Days in Mariupol, de Mstyslav Chernov

Les Filles d’Olfa, de Kaouther Ben Hania

To Kill a Tiger, de Nisha Pahuja

Meilleur court métrage documentaire

The ABCs of Book Banning, de Trish Adlesic, Nazenet Habtezghi et Sheila Nevins

The Barber of Little Rock, de John Hoffman, Christine Turner

Island in Between, de S. Leo Chiang

The Last Repair Shop, de Kris Bowers et Ben Proudfoot

Nǎi Nai & Wài Pó, de Sean Wang

Meilleur court métrage de fiction

The After, de Misan Harriman

Invincible, de Vincent René-Lortie

Knight of Fortune, de Lasse Lyskjær Noer

Red, White and Blue, de Nazrin Choudhury

Henry Sugar, de Wes Anderson

Meilleur montage

Anatomie d’une chute

Winter Break

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Pauvres Créatures

Meilleure chanson originale

It Never Went Away, dans American Symphony

I’m Just Ken, dans Barbie

What Was I Made For ?, dans Barbie

The Fire Inside, dans Flamin’ Hot

Wahzhazhe (A Song For My People), dans Killers of the Flower Moon

Meilleure musique de film

American Fiction, musique de Laura Karpman

Indiana Jones et le cadran de la destinée, musique de John Williams

Killers of the Flower Moon, musique de Robbie Robertson

Oppenheimer, musique de Ludwig Göransson

Pauvres créatures, musique de Jerskin Fendrix

Meilleurs décors

Barbie

Killers of the flower moon

Napoleon

Oppenheimer

Pauvres créatures

Meilleur costume

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Pauvres créatures

Meilleurs maquillage et coiffure

Golda, de Guy Nattiv

Maestro, de Bradley Cooper

Napoléon, de Ridley Scott

Oppenheimer, de Christopher Nolan

Pauvres créatures, de Yórgos Lánthimos

Society of the Snow, deJ. A. Bayona

Meilleur mixage de son

The Creator, de Gareth Edward

Maestro, de Bradley Cooper

Mission : Impossible, de Christopher McQuarrie

Oppenheimer, de Christopher Nolan

La Zone d’intérêt, de Jonathan Glazer