La recette simplissime des pitas au Zaatar

Pour changer du pain, et si vous tentiez cette recette de pitas parfumés au Zaatar. Vous allez vous régalez.

Pour accompagner vos repas d’été, rien de mieux que des pitas « maison ». Vous pensez que c’est compliqué ? Absolument pas ! La recette que nous allons vous proposer est tirée du livre de recettes Petits plats comme en Israel, éditions Marabout du monde. Nous l’avons testée et ces pitas sont délicieuses, en plus d’être très faciles à faire. Vous pouvez les déguster avec des petites salades, des dips (houmous, tarama, caviar d’aubergines).

Pour 6 pitas au Zaatar il vous faut :

1 sachet de levure sèche

1 cuillère à soupe de sucre

800 g de farine

2 cuillères à café de sel

De l’huile d’olive

5 cuillerées à soupe de Zaatar

La recette en détail

Dans un bol, mixez 500 ml d’eau tiède avec la levure et le sucre, puis ajoutez la farine, le sel et 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive. Malaxez le mélange jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Laissez reposer 10 minutes.

À l’aide d’un couteau, divisez la pâte en 6 morceaux d’environ 200 g et façonnez des boules. Laissez reposer 5 minutes. À l’aide du rouleau à patisserie, étalez chaque boule puis laissez reposer 5 minutes supplémentaires. Préchauffez la poêle à feu fort et faire cuire les pains pitas 2 minutes de chaque côté. Après cuisson, badigeonnez les pitas d’un peu d’huile d’olive et saupoudrez-les de Zaatar.

