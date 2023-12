La Galette des rois peut être vegan et délicieuse, en voici la recette signée Alice Esmeralda

Sur sa chaîne YouTube où elle présente plein de délicieuses recette, la créatrice de contenus vegan Alice Esmeralda a partagé son mode d’emploi hyper simple pour réussir une galette des rois 100 % végétale. Alors que l’Épiphanie approche (le 7 janvier 2024), voici donc les bases pour réussir ce dessert et même le twister si vous l’osez.

J’aime la galette ♫ Savez-vous comment ? ♫ Quand elle est bien faite, avec de la margarine dedans. Eh oui, la galette des rois et reines se décline aussi en version vegan tout aussi délicieuse, Tra la la la la la la lère ♫ (et si vous n’avez pas la réf’ de cette chanson, soit vous êtes trop jeune, soit je suis trop vieux).

À lire aussi : 7 YouTubeuses francophones vegan à suivre pour faire le plein de gourmandise

La recette de la galette des rois frangipane vegan d’Alice Esmeralda

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Si vous cherchez à davantage végétaliser votre assiette, les grandes fêtes nationales et/ou religieuses peuvent représenter un sacré défi. C’est le cas pour l’épiphanie qu’on célèbre en France le deuxième dimanche après Noël. Comme le 7 janvier 2024 arrive à grands pas, voici déjà le mode d’emploi pour réussir une galette des rois vegan. La créatrice de contenus et surtout de recettes délicieuses et vegan Alice Esmeralda a proposé sa version sur YouTube et le résultat s’avère simplissime. Surtout si vous vous contentez d’acheter de la poudre d’amande directement dans le commerce plutôt que de la réaliser maison comme elle. Quant à trouver des pâtes feuilletées vegan, c’est assez simple à dénicher, du moment que vous savez lire une étiquette (il faut juste qu’il n’y ait pas de beurre, quoi). Et à partir de cette bonne base, vous pouvez d’ailleurs tenter des variantes, en aromatisant votre frangipane. Framboises surgelées, poudre de noisette, chocolat fondu, coco râpé… Vous avez l’embarras du choix pour la personnaliser, du moment que vous n’oubliez pas la fève (c’est tout l’intérêt de ce dessert : devenir monarque).

À lire aussi : Comment Healthy Alie sensibilise au trouble du spectre de l’autisme, entre deux recettes vegan

Les ingrédients pour une galette des rois vegan de 6-8 parts

2 pâtes feuilletées végétaliennes

150g margarine

150g de poudre d’amande

100g sucre

2 cuillers à soupe de Maïzena

1 cuiller à café d’arôme d’amande amère

À lire aussi : Cette parodie de Cédric Grolet par l’humoriste Malik Bentalha risque fortement de vous amuser

Les étapes pour réussir sa galette des rois vegan

Il suffit de mélanger la margarine et le sucre, d’ajouter l’arôme puis la Maïzena et mélanger à nouveau. On ajoute ensuite la poudre d’amande, avant de bien mélanger et réserver au frais quelques minutes. Si vous êtes perfectionniste, vous pouvez d’ailleurs transvaser dans une poche à douille pendant que c’est encore bien liquide avant le passage au frais, car ça vous permettra de répartir plus uniformément votre frangipane sur votre pâte feuilletée ensuite.

Étalez ensuite la frangipane au centre de votre première pâte feuilletée en laissant une bordure de 2 cm. Glissez votre fève maintenant avant d’oublier ! Puis étalez par-dessus la deuxième pâte feuilletée, avant de la souder à l’aide du bout des doigts bien humidifiés. Badigeonnez au pinceau de lait végétal votre galette crue pour l’aider à dorer au four. Vous pouvez ensuite vous attaquer au décor à l’aide d’un couteau et/ou d’une fourchette. Une fois votre décoration terminée, pensez à percer 4 à 6 cheminées à l’aide d’un couteau dans votre pâte pour lui éviter de gonfler n’importe comment durant la cuisson. Placez maintenant votre chef-d’œuvre dans un four bien préchauffé à 180°C chaleur tournante, ou 200°C chaleur traditionnelle.

À la sortie du four, vous pouvez aider votre dessert à briller encore plus que votre avenir en le badigeonnant d’un sirop maison (que vous pouvez même aromatiser d’un peu de fleur d’oranger par exemple) : 30 g d’eau et 30 g de sucre à faire bouillir quelques minutes à la casserole. Et c’est prêt ! L’heure de votre règne ou celui de l’un·e de vos invité·e·s va bientôt pouvoir commencer.

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.