La recette inratable de la galette bretonne au beurre

Vous saviez que la Bretagne était la plus chouette des régions ? Si vous voulez une preuve, il n’y a qu’à voir la recette de leur galette, qui mettra tout le monde d’accord.

Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons ! Est-ce que je commence vraiment cet article en vous mettant cette chanson en tête ? Oui, peut-être. En même temps, c’était ça, ou Nolwenn Leroy, ne me remerciez pas.

Pour en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos gâteaux, voici enfin la tant attendue recette des galettes bretonnes, les vraies, celles au beurre, qui croustillent juste comme il faut.

À lire aussi : La recette facile et rapide du granola maison

La recette facile des galettes bretonnes

Pour réaliser cette recette qui donne envie juste par son intitulé, il vous faudra :

100g de beurre salé

2 jaunes d’oeufs

110g de sucre

190g de farine

1 jaune d’œuf pour la dorure

Dans un saladier, mélangez le beurre coupé en morceau et le sucre, et faites une boule. Maintenant que vous avez les doigts bien luisants de gras, rajouter la farine, les jaunes d’œufs, et malaxez, malaxez, malaxez, jusqu’à en avoir des crampes (c’est faux, allez -y mollo, on n’est pas là pour souffrir).

Ensuite, il vous faut fraiser, c’est-à-dire malaxer la pâte en l’écrasant. Une fois que c’est fait, hop, au frigo pendant 30 minutes. Cette étape est importante, ne la sautez pas.

Les 30 minutes sont passées ? Mettez votre four à préchauffer à 160 degrés, et étalez la pâte sur votre plan de travail légèrement fariné. Avec un emporte-pièce de forme ronde ou dentelée (ou même en forme de cœur ou de teub si vous préférez, chacun son truc), découpez des formes et disposez-les sur une plaque pour le four préalablement recouverte de papier sulfurisé. Avec un pinceau, dorez-les doucement avec un jaune d’œuf, et utilisez les dents d’une fourchette pour graver des traits en croisillon.

Hop, au four pendant 11 minutes ! Dès que c’est légèrement doré, c’est que c’est prêt. Laissez les biscuits reposer avant de les manger, pour qu’ils se solidifient un peu.