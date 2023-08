La recette facile (et rapide) des donuts au four

C’est l’été et vous avez envie de vous enfourner des donuts pleins d’huile ? C’est raté, ici on vous propose une recette qui ne vous laissera pas les doigts tout gras.

Qui a dit que les donuts devaient forcément être des trucs passés à la friteuse pour être bons ? On vous a trouvé une recette qui change un peu, issue du livre Marmiton de Stéphanie Guillemette, intitulé Veggie à la folie et publié aux éditions Michel Lafon.

Allez, avouez-le : qui a envie de s’enfourner trois donuts directement au fond du gosier pour le goûter ?

La recette des donuts végans au four

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

150 g de farine complète

1 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

1 banane (à écraser en purée)

60 g d’huile de coco fondue

60 g de lait végétal de votre choix

1 cuillière à soupe de vinaigre de cidre

2 cuillères à soupe de stévia

Déjà, commencez par préchauffer votre four à 180°C. Ensuite, prenez deux saladiers : dans l’un, mélangez tous les ingrédients secs ensemble et dans l’autre, tous les aliments liquides. Réunissez les deux, mélangez et touillez pour avoir une pâte bien homogène.

Ensuite, beurrez ou huilez vos moules à donuts, et remplissez-les avec la pâte jusqu’au trois quarts et hop, au four pendant 15 minutes. N’ouvrez pas le four pendant la cuisson, au risque de les faire retomber ! Et une fois cuits, attendez bien une demi-heure avant de les démouler.

Pour le topping, c’est comme vous voulez : du chocolat fondu, de la noix de coco râpée, des éclats de pistache, que sais-je…

