La recette facile et rapide des palets bretons

C’est bientôt l’heure du goûter et vous avez envie d’un petit gateau croustillant et bien beurré ? Allez hop, voici la recette des palets bretons !

Vous saviez que la Bretagne était la meilleure des régions ? Oui, je sais, chez Madmoizelle, les clans sur le sujet s’affrontent, et pourtant, c’est toujours le pays de la crêpe qui en ressort gagnant. C’est comme ça, vous allez faire quoi ?

Et pour prouver, encore une fois, que la Bretagne est la région qui mérite d’être classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, je vous partage ma recette perso (oui, je suis sympa) des palets bretons qui croustillent et qui fondent en même temps dans la bouche.

La recette facile des palets bretons qui sentent bon les vacances

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

80 g de sucre

140 g de farine

1/2 sachet de levure

2 pincées de fleur de sel

2 jaunes d’œufs

80 g de beurre

Dans un saladier, commencez à mélanger le sucre et les jaunes d’œufs. Touillez, touillez, touillez, et rajoutez ensuite la fleur de sel. Ajoutez ensuite le beurre (je le préfère légèrement fondu, c’est plus facile), puis la farine et la levure. Mélangez bien le tout, et formez un boudin avec la pâte.

Enroulez-moi tout ça dans du film alimentaire et hop, au frigo pendant deux heures.

Ensuite, préchauffez votre four à 180°C, sortez votre boudin du frigo, et découpez des rondelles dedans. Mettez-les à plat sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et hop, on met tout au four pendant 20 à 30 minutes.

De rien, ça me fait plaisir.

