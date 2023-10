La recette (délicieuse) des briochettes à la cannelle

C’est l’automne et c’est le parfait moment pour saupoudrer de la cannelle à peu près partout. Ça tombe bien, c’est justement le cas avec la recette de ces briochettes, qui sont absolument parfaites.

Le mois d’octobre, Halloween en approche, les feuilles mortes qui parsèment le sol sous les arbres… Est-ce que ce n’est pas pile poile le moment de faire des gâteaux de saison ? Je viens d’en découvrir un dans le génial livre Les goûters des sorcières d’Aurélia Beaupommier, publié aux éditions Solar. Attention, cette recette est magique, vous êtes prévenues.

La recette des briochettes à la cannelle, moelleuses à souhait

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de plusieurs choses, mais rien de compliqué, c’est promis :

Pour la pâte (et environ 10 brioches), il vous faut :

25 g de levure fraîche (que vous pouvez trouver au rayon frais du supermarché ou dans votre boulangerie)

250 ml de lait

700 g de farine

75 g de beurre mou

70 g de sucre

1 pincée de sel (sauf si vous utilisez du beurre salé comme une personne décente)

Pour la garniture à la cannelle, il vous faut :

50 g de beurre mou

50 g de sucre

1 cuillère à soupe d’eau

1 cuillère à café de cannelle en poudre

Enfin, pour la décoration, vous aurez besoin de :

1 œuf

1/2 cuillère à café d’eau

Du sucre perlé

C’est bon, vous avez tout ce qu’il vous faut ? Allez, on y va, étape par étape.

Déjà, commencez par émietter la levure dans un bol, et ajoutez le lait tiède. Mélangez bien et laissez reposer 10 minutes dans un endroit chaud. Pendant ce temps, mélangez, dans un saladier, la farine, le beurre et le sel. Une fois que les 10 minutes de repos sont passées, ajoutez le lait levuré et pétrissez la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne bien souple. Hop, laissez reposer la pâte en la recouvrant d’un linge pendant au moins 30 minutes, toujours dans un endroit chaud. Au bout des 30 minutes, la pâte devrait avoir doublé de volume.

Pendant que vous attendez que votre pâte gonfle comme un petit ballon, vous pouvez préparer la garniture. C’est tout simple, vous n’avez qu’à mélanger le beurre, le sucre, l’eau et la cannelle ensemble ! Une fois que votre pâte a monté, divisez la pâte en deux boules. Chopez votre rouleau à pâtisserie et étalez les deux boules pour en faire des rectangles d’environ 60×20 cm. Étalez ensuite votre préparation à la cannelle sur les rectangles et enroulez la pâte pour en faire des petits boudins de 60 cm de long environ. Découpez-moi tout ça en rondelles, de 2 à 3 cm de large.

Ça y est, ça commence à prendre forme et toute votre cuisine sent bon l’automne ? Vous êtes sur la bonne voie.

Vous devez ensuite disposer les rondelles sur une plaque de cuisson, que vous laissez encore reposer en les couvrant d’un linge, pendant une heure cette fois. Elles auront bien le temps de continuer à gonfler comme ça. Enfin, préchauffez votre four à 240 °C, et, munie de votre pinceau à pâtisserie préféré, badigeonnez vos futures briochettes d’un œuf battu, et parsemez le tout de sucre perlé. Hop, au four pendant 6 à 8 minutes !

À vous le plaid, le fauteuil, le bon bouquin, le thé chaud et les briochettes à la cannelle !

