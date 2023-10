La recette (très) facile des meringues

Vous avez des blancs d’œufs en rab et vous ne voulez pas les gâcher ? Eh bien, faites des meringues voyons !

Vous avez testé toutes nos recettes et il vous reste des blancs d’œufs ? C’est l’occasion parfaite de réaliser des meringues à la fois fondantes et croustillantes, hyper facilement, parce qu’on n’est pas là pour souffrir, OK ?

La recette très simple des meringues

Pour réaliser cette recette (environ 10 meringues), vous aurez besoin de :

125 g de sucre

2 blancs d’œufs

Commencez par préchauffer four à 120 °C. Versez vos blancs d’œufs dans un saladier, et montez-les en neige (avec un batteur électrique si vous ne voulez pas choper des crampes). Puis, tout doucement, rajoutez du sucre aux blancs montés.

Ensuite, posez de petits tas du mélange sur une plaque pour le four recouverte de papier sulfurisé, et hop, ça part pour 30 minutes à une heure de cuisson. Petite astuce : au bout de 30 minutes de cuisson, vos meringues seront blanches et fondantes. Au bout d’une heure, elles seront rosées et craquantes, avec un cœur fondant.