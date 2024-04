La recette facile (et rapide) des bricks de pommes au miel

Et si vous tentiez la recette rapide des bricks aux pommes, au miel et aux épices ? Pas de panique, c’est tout simple.

En attendant le retour des fraises, on fait avec ce qu’on a par milliers sur les marchés : des pommes. Les bienfaits de ce fruit sont indéniables, et il a l’avantage en plus d’être très bon marché. Et avec des bricks, du miel et quelques épices, c’est la meilleure des recettes.

La recette des bricks aux pommes et au miel

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

6 pommes

8 feuilles de brick

10 cuillères à soupe de miel environ

1 cuillère à café de cannelle ou de mélange 4 épices

Commencez par laver et éplucher vos pommes, et à les couper en petits morceaux. Mettez-les ensuite dans un saladier et ajoutez quelques cuillères de miel (pas tout) et la cuillère d’épices. Mélangez tout ça pour que les pommes soient bien imbibées.

Ensuite, badigeonnez quatre feuilles de brick avec ce qu’il reste de miel, et rajoutez une autre feuille par-dessus, pour chaque feuille badigeonnée. Au centre de chacune, ajoutez votre mélange de pommes, et refermez la feuille en formant un carré.

Hop, ça part au four à 180 °C, pendant 15 minutes environ.

