La recette (facile) des beignets au four

Si vous aimez les beignets, mais un peu moins les bains d’huile de friture, en voici la recette très simple, à cuire au four.

Saviez-vous que vous n’étiez pas obligée de faire cuire vos beignets dans de l’huile ? Eh oui, on en apprend tous les jours. À garnir de ce que vous voulez, de la pâte à tartiner, de la confiture, de la crème pâtissière ou nature, voici une recette que vous allez adorer.

La recette toute simple des beignets au four

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

250 g de farine

1 œuf

30 g de beurre fondu

9 cl de lait

1 cuillère à café de levure de boulanger sèche (ou 12 g de levure fraiche)

1 cuillère à café d’extrait de vanille

1 pincée de sel

30 g de sucre

La garniture de votre choix

Tout d’abord, commencez par chauffer le lait doucement, avec la levure et une pincée de sucre. Puis dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le beurre fondu, le sel, la vanille et l’œuf. Ajoutez le lait tiède à la préparation, et pétrissez-moi tout ça avec vos petites mains, comme si vous imaginiez pétrir la tête de votre pire ennemi. Une fois que c’est fait, huilez un grand saladier et laissez la pâte y reposer pendant au moins une heure, dans un endroit chaud, pas ventilé. En gros, évitez de la mettre sur votre balcon. Au bout d’une heure (ou un peu plus, selon votre levure), la pâte doit avoir doublé de volume.

C’est bon ? L’heure est passée et votre pâte est bien montée ? Eh bien, dégazez-moi tout ça, et étalez la pâte sur 3 cm d’épaisseur environ. Formez 6 boules (ou plus, si vous voulez des mini-beignets), et déposez-les sur une plaque recouverte de papier cuisson.

Ce n’est pas terminé, il faut encore laisser les boules lever pendant 30 minutes (oui, je sais, c’est frustrant. En même temps, j’ai dit que cette recette était facile, pas rapide hein).

Allez, c’est bon, les 30 minutes sont passées, et vous pouvez enfourner le tout au four chauffé à 180 °C, pendant 10 minutes.

Une fois que c’est cuit, vous laissez un peu refroidir le bazar et hop, vous fourrez le tout avec la garniture de votre choix !

