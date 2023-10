La recette du potimarron rôti au four, pour les soirs de flemme

Pas besoin d’être un·e as des fourneaux pour réussir cette recette aussi rapide que délicieuse, parfaite pour l’automne.

Butternut, potiron, potimarron, courge spaghetti, patisson, patidou… Octobre est le mois où les courges font leur grand retour sur les étals des marchés. Ça tombe bien, parce que ces cucurbitacées recèlent non seulement de nombreuses vitamines et de minéraux excellents pour la santé (la vitamine C et le magnésium, entre autres), mais peuvent aussi se plier à toutes les envies : farcis, en gratins, en soupes, en purée, en salade, en quiche…

Personnellement, ce que je préfère, c’est de les faire rôtir au four avec un bel assaisonnement et de les accompagner d’une salade d’automne comme la frisée ou la scarole. La préparation demande 20 minutes à tout casser, et ensuite ça cuit tout seul doucement au four. Voici ici la version potimarron, mais vous pouvez aisément le remplacer par un butternut ou une autre courge de votre choix.

Les ingrédients pour le potimarron rôti au four (pour 2 personnes)

1/2 potimarron (ou 1/2 butternut)

Une tête d’ail (à faire confire, c’est délicieux)

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de miel toutes fleurs ou miel de thym

Des herbes de provence

Sel et poivre

La recette du potimarron rôti au four

Commencez par laver votre potimmaron et coupez-le en deux puis ôtez les graines. Si vous utilisez un potimarron, pas besoin de le peler. En revanche, on ne peut pas manger la peau du butternut, il faudra donc l’éplucher.

Coupez le potimarron en fines tranches de façon à former des quartiers de lune. Disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé.

Dans un bol, mélangez l’huile d’olive et le miel pour former une sauce épaisse. Badigeonnez avec un pinceau de cuisine les morceaux de potimarron. Saupoudrez d’herbes de provence, salez et poivrez selon vos goûts.

Préparez l’ail confit : coupez le dessus de la tête d’ail, de manière à ce que les gousses apparaissent à vif. Huilez généreusement, salez et poivrez, puis enfermez la tête d’ail dans un morceaux de papier sulfurisé de manière à former une aumônière. Placez-la sur la plaque à côté des quartiers de potimarron.

Enfournez pendant environ 30 minutes à 180°C.

Bon appétit !

