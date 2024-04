La recette (facile) du flan coco

Et si vous prépariez ce délicieux flan à la noix de coco pour le dessert ou le goûter ? Pas de panique, c’est très simple à réaliser.

La vie sans noix de coco, c’est un peu comme un Kinder sans surprise. Alors accrochez-vous, parce que cette semaine, on vous a dégoté la recette du flan à la noix de coco, qui se réalise facilement et simplement.

La recette facile et rapide du flan coco

Pour réaliser cette recette, vous aurez-besoin de :

400 g de lait concentré sucré

400 ml de lait écrémé

3 œufs

125 g de noix de coco râpée

du caramel liquide

Commencez par séparer les jaunes d’œufs des blancs. Dans un saladier, mélangez les jaunes, le lait concentré, le lait écrémé et la noix de coco. Montez les blancs en neige et incorporez-les au mélange délicatement.

Enfin, dans le fond d’un moule qui passe au four, étalez du caramel. Versez la préparation par-dessus, et mettez le tout au four au bain-marie à 220 °C pendant 45 minutes. Comment cuire au bain-marie au four ? Il suffit de mettre de l’eau dans une grande plaque avec des bords hauts, comme le lèche-frite généralement fourni avec votre four, et de poser le plat contentant le mélange dessus.

Une fois que c’est cuit, laissez le flan reposer au frigo durant minimum deux heures.

