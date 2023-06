La recette facile et rapide du flan maison

Si vous avez envie de vous la péter pour le dessert ou le goûter, voici la recette ultra-simple du flan maison, meilleur qu’en boulangerie (ou presque).

Vous reprendrez bien un peu de dessert ? Nous, oui, et c’est pour cela qu’on vous partage nos recettes coups de cœur. Cette semaine, c’est celle du flan, et franchement, vous risquez d’être vite accro, déso pas déso.

À lire aussi : La recette des cookies végan, ceux qu’on ne partage pas

La recette du flan, aussi facile que bonne

Les ingrédients de la recette facile et rapide du flan

Pour cette recette, vous aurez besoin de :

Une pâte brisée (vous pouvez la faire vous-même ou l’acheter toute faite si vous avez la flemme)

90g de Maïzena

150g de sucre en poudre

4 oeufs

Une gousse de vanille (ou une cuillère d’extrait de vanille, ça marche aussi)

1 litre de lait

À lire aussi : La recette des Mikado maison, pour changer des biscuits industriels

Les étapes de la recette facile et rapide du flan

Déjà, mettez votre four à préchauffer à 200°C. Dans une casserole, faites bouillir le lait et la vanille (coupée dans la longueur) ensemble. Pendant ce temps, dans une autre casserole, pas sur le feu, mélangez la Maïzena et le sucre, et ajoutez les œufs. Touillez, touillez, touillez, et ajoutez le lait bouillant (en enlevant le bâton de vanille avant).

Allumez le feu (désolée de vous mettre du Johnny dans la tête, mais c’est pour la bonne cause) et faites cuire toute la préparation à feu doux pendant une à deux minutes, sans jamais cesser de remuer.

Dans un plat rond, étalez votre pâte, et piquez le fond avec une fourchette. Versez votre préparation dedans et hop, au four pendant 30 à 40 minutes.

Laissez bien refroidir et hop, ça part direct dans le gosier !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.