La recette inratable du cake au citron

Vous pensiez que faire un cake au citron était trop compliqué ? Que nenni, on vous donne la recette, et c’est ultra-facile.

Vous le savez, chez Madmoizelle, on ne plaisante pas avec le goûter. Après la recette des Mikado, des madeleines maison ou des roulés à la confiture, voici venu le temps des rires et des chants de la recette du cake au citron, sirop inclus.

La recette rapide et facile du cake au citron

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

200 g de farine

100 g de sucre (et 50 g en plus pour le sirop)

3 œufs

100 g de beurre fondu

50 g de crème liquide

2 citrons

1 cuillère à café de levure chimique

5 cl d’eau

C’est bon, vous avez tous les ingrédients ? Allez hop, c’est parti mon kiki (je suis une vieille personne, laissez-moi avec mes expressions).

Tout d’abord, préchauffez votre four à 180°C. Ensuite, dans un saladier, mélangez les œufs avec le sucre jusqu’à ce que ça fasse une belle mousse. Rajoutez la crème, le beurre fondu, les zestes et le jus d’un citron. Une fois que c’est fait, vous pouvez ajouter la farine et la levure.

Beurrez le fond d’un moule à cake (ou recouvrez-le de papier sulfurisé), et faites cuire le tout 45 minutes au four.

Pendant que ça cuit, c’est le moment de préparer le sirop. Pas de panique, c’est très facile ! Dans une casserole, faites chauffer les 50 g de sucre en rab avec l’eau et le jus du deuxième citron, pendant quelques minutes. Une fois que le gâteau est cuit, vous n’avez plus qu’à recouvrir le cake avec, tout en le laissant dans son moule.

Laissez reposer et hop, avalez-moi tout ça à toute vitesse.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.