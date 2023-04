Hey, ce n’est pas l’heure du goûter ? Ça tombe bien, on vous a dégoté LA recette facile des roulés à la confiture, déclinable à l’infini (ou presque).

Allez hop, c’est le jour de la recette sucrée ! Après les truffes au chocolat, le gâteau au yaourt ou autres recettes qui ne nécessitent pas de cuisson, cette fois-ci, on s’attaque aux roulés à la confiture moelleux tout plein.

La recette des roulés à la confiture

Pour réaliser ces délicieux roulés, vous aurez besoin de :

4 oeufs

125g de sucre

125g de farine

D’un pot de confiture de votre choix (ou de pâte à tartiner, si vous êtes dans la team chocolat)

Avant toute chose, préchauffez votre four à 180 degrés. C’est fait ? Allez hop, on y va pour la recette ! Battez vos œufs avec le sucre bien fort, jusqu’à ce que ça mousse. Si vous avez le poignet un peu mou, vous pouvez aussi utiliser un batteur électrique, ça sert à ça hein. Petit à petit, ajoutez ensuite la farine.

Maintenant que vous avez un joli mélange lisse, vous étalez une feuille de papier cuisson sur une plaque à four avec des rebords, comme un lèchefrite par exemple. Vous versez la pâte dessus de façon homogène et ça part au four pendant 10 à 12 minutes.

Une fois que fait « ding » et que ça sent le gâteau dans toute la maison, vous sortez la plaque du four et là, attention c’est technique, vous étalez un torchon humide (et propre) sur le gâteau encore chaud, et vous roulez ensemble. Délicatement (on est pas des brutes), vous replacez le gâteau plat sur une assiette, un plan de travail ou que sais-je encore, et vous étalez sur toute la surface la confiture de votre choix.

C’est bon ? Eh bien, c’est le moment de rouler la bête, et de trancher dedans, pour faire des petits bouts. Ça coule un peu, on s’en fout plein les doigts, mais ce n’est pas grave ! Si vous voulez ajouter un peu de tenu au bazar, il suffira de mettre les roulés au frigo quelques heures.