La recette ultra-facile du gâteau au yaourt, pour le meilleur des goûters

Le gâteau au yaourt est la star des goûters. Pour les enfants, mais aussi pour les adultes, découvrez cette recette qui se fait presque les yeux fermés !

Vous avez envie d’un gâteau maison dont la préparation ne demande pas d’avoir fait un Bac+10 en pâtisserie ? Rien de plus simple avec cette recette qui peut se pimper avec tout ce que vous avez dans vos placards (enfin presque tout hein, faut pas abuser non plus). Petit avantage de cette recette : elle se réalise facilement avec les mômes, ce qui peut les occuper pendant de longues minutes.

La recette facile du gâteau au yaourt

Gâteau au yaourt // Source : Pixelshot

Pour réaliser ce gâteau délicieux, vous aurez besoin de :

Un yaourt (et gardez bien son pot)

De la farine

Du sucre

Un demi-sachet de levure

3 œufs

Un peu d’huile

Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter des morceaux de pommes, de poires, des pépites de chocolat

Si vous le souhaitez, un demi-bouchon de fleur d’oranger

Face à vous se trouvent tous vos ingrédients, ainsi qu’un saladier, un fouet (ou une cuillère à soupe, ça marche aussi, mais c’est moins efficace contre les grumeaux), ainsi qu’un plat qui passe au four.

Pour commencer, versez le contenu du yaourt dans le saladier. Une fois qu’il est vide, remplissez-le de farine, 3 fois. Ensuite, remplissez-le de sucre, 2 fois. Cassez les œufs, mélangez un peu, ajoutez la levure, puis enfin un demi-pot d’huile. Touillez, touillez, secouez votre poignet douloureux, touillez encore, ajoutez des pommes ou des poires ou ce que vous voulez, touillez encore et hop, c’est terminé.

Beurrez légèrement le fond de votre moule (ou glissez du papier sulfurisé pour que la pâte n’accroche pas) et hop, au four à 180 degrés pendant 30 minutes environ.

Et voilà, c’est prêt ! L’avantage de cette recette, c’est qu’elle se décline presque à l’infini, mais qu’elle est tout aussi appréciable dans sa version « nature ».

Allez hop, c’est l’heure du goûter !